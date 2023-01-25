Столицу КНДР закрыли на карантин из-за роста заболевших ОРЗ

Жители Пхеньяна должны оставаться в домах и регулярно проверять температуру. Карантин ввели впервые за последние восемь месяцев, сообщает Zakon.kz.

Власти Северной Кореи приказали ввести пятидневный режим карантина для жителей Пхеньяна, начиная со среды. Это связано "с ростом случаев респираторных заболеваний", сообщает NK News.



Жители Пхеньяна начали запасаться товарами и лекарствами.

Власти страны сообщили, что в настоящее время в столице распространяется обычная простуда, но не упоминается COVID-19.

В августе прошлого года Северная Корея заявила, что полностью уничтожила COVID-19 на своей территории. В последний раз карантин вводили в мае 2022 года, он продлился более двух недель.



Власти также вынесли предупреждения о смертной казни для тех, кого поймают на распространении "слухов о вспышке COVID-19" и попытке продать дефицитные лекарства на черном рынке.

