Топ-10 оригинальных рецептов кофе для тех, кто никак не может проснуться

Чем холоднее на улице, тем сложнее утром вытащить себя из-под одеяла. Zakon.kz собрал простые и необычные рецепты бодрящего напитка на случай, если просто "с молоком и сахаром" уже надоел.

Для ленивых

Элементарный, быстрый и однозначно подходящий сладкоежкам вариант. Достаточно приготовить кофе как обычно, перелить в подходящую чашку и добавить сверху несколько маршмеллоу. Подтаяв в горячей жидкости, конфеты создадут сладкую воздушную пенку.

Ореховый

Для этого лакомства понадобится горстка любых поджаренных орехов. Их следует измельчить в кофемолке, смешать с молотым кофе, залить водой и варить в турке на медленном огне. Сахар – по вкусу.





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Тыквенный латте

Заранее запеките в духовке и разомните кусочек тыквы – на выходе должно получиться две столовые ложки пюре. Смешайте кашицу с двумя стаканами холодного молока, корицей, молотым мускатным орехом и сахаром – желательно тростниковым. Смесь нужно подогреть, но не вскипятить, на слабом огне. В нее добавьте готовый кофе и немного ванили.

Чаеманам посвящается

Если терпкому кофе вы предпочитаете чай, ради эксперимента попробуйте совместить несовместимое. Для вкусового безумства необходимо заварить крепкий черный чай и, помешивая, влить в горячую основу сгущенное молоко и кофе. Вот так извечный вопрос – чай или кофе? – наконец обрел однозначный ответ – все и сразу!

Освежитесь

Еще один рецепт для любителей необычных сочетаний. Кофе варится, как обычно. Несколько листочков мяты промываются и рвутся на мелкие кусочки. Положите их на дно чашки, из которой собираетесь пить, и разомните вилкой. Залейте горячим кофе и добавьте сахар по вкусу. Совет: дайте напитку настояться в течение нескольких минут.





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Два в одном

Неожиданный союз утреннего напитка и традиционного завтрака. А если серьезно, речь идет о кофе с яйцом. В молотый кофе добавьте немного воды и влейте сырое яйцо, мешайте до густоты и однородности. Получившееся нечто выложите в кастрюлю с кипящей водой, подержите на плите и тщательно перемешайте. После – процедите. Готово! Как считают ценители, такой нехитрый алгоритм позволяет сделать напиток мягче и вкуснее.

С мороженым

Еще один способ приготовления для любителей полакомиться. Кофе варят привычным образом, лишь предварительно добавив в помол корицы по вкусу. В это время под струей горячей воды прогревают посуду и кладут внутрь пару шариков ванильного мороженого. Аккуратно вливают кофе по готовности, не покрывая десерт. Наслаждаться сразу, а то растает!





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По-зимнему

Если холодный сезон прочно ассоциируется у вас с запахом цитрусов, попробуйте сделать так. В турку всыпать молотый кофе, соль, сахар и залить все уже горячей, но не кипящей водой, поварить. Снять с огня и добавить цедру и столовую ложку апельсинового сока.

Шоколадный

Для пущей необычности приобретите белый шоколад. Сварите кофе. В сотейнике на среднем огне растопите кусочки плитки до полного растворения, не забывая помешивать. В получившееся молочное варево влейте горячий кофе, перемешайте.

Согревает вдвойне

Надоело мерзнуть? Порадуйте тело и душу ирландским изобретением. В кофе достаточно добавить сахар и стопку виски – ирландского, конечно же. Перелейте этот праздник в симпатичный стакан и украсьте взбитыми сливками.

Внимание, не рекомендуем употреблять перед работой!