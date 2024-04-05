Топ-7 рецептов для воскресного завтрака
В списке рецепты, на которые можно потратить совсем немного времени, а с какими-то, при желании, можно немного повозиться. Исключение – французские бриоши, никто в мире не научился готовить их быстро.
Запеченная глазунья с пряными томатами
Для приготовления понадобятся:
Помидоры черри – 400 г
Яйца – 4 шт.
Оливковое масло – 1 ст. ложка
Красный лук – 2 шт.
Перчик красный чили – 1 шт. (без семян)
Чеснок – 1 зубчик
Кориандр (кинза) – 1 пучок
Сахарная пудра – 1 ст. ложка (для карамелизации помидор)
Приготовление:
Очистить и измельчить лук, перчик, зубчик чеснока и обжарить на небольшом огне в оливковом масле до мягкости. Помидоры черри положить в сковороду, налив предварительно масло, посыпать сахарной пудрой и карамелизовать около 8 минут. Овощи распределить по сковороде, сделав 4 углубления, куда нужно залить по 1 яйцу. Поставить сковороду в духовку и запекать при низкой температуре до готовности. Перед подачей посыпать зеленью.
Кабачковые оладьи с сыром
Кабачки – 500 г
Лук – 1 шт.
Чеснок – 3-4 зубчика
Яйцо – 1 шт.
Сыр твёрдый – 100 г
Мука – 100-120 г
Укроп – 10 г
Соль – 1/2 ч. ложка
Масло растительное – 1 ч. ложка
Приготовление:
Кабачки очистить от кожи, натереть на терке, положить в миску и оставить на 15 минут, чтобы из них вышел лишний сок. Очистить и мелко нарезать лук и чеснок, натереть сыр на терке и порубить зелень. Отжать сок от кабачков руками, после чего смешать массу с приготовленными луком, чесноком, сыром и укропом. При желании добавить молотый перец.
После этого разбить в полученную массу яйцо, смешать и добавить муку, чтобы получилось достаточно густое тесто. Противень застелить пергаментом и смазать маслом, выложить столовой ложкой полученное тесто. Выпекать в духовке при 180 градусах в течение 15 минут. Затем перевернуть их и продолжить выпекать еще 10 минут. Готовые оладьи из кабачков с сыром выложить на тарелку и подавать со сметаной.
Оладьи с беконом и петрушкой
Еще один оригинальный рецепт несладких оладий для вкусного воскресного завтрака.
Состав:
Подкопченный бекон – 100 г
Сыр – 50 г
Мука пшеничная – 100 г
Молоко – 400 мл
Яйцо куриное – 1 шт.
Лук-шалот – 1 шт.
Подсолнечное масло – 2 ст. ложки
Сода – 1/3 ч. ложки
Тимьян – 1/2 ч. ложки
Петрушка – 20 г
Соль, перец по вкусу
Приготовление:
Сыр натереть на крупной терке и смешать с мукой, всыпать соду. Добавить яйцо, размешать и медленно вливать молоко, помешивая. Тесто должно быть однородным, без комочков и иметь густоту сметаны. Если добавить в тесто измельченный тимьян, то он усилит вкус оладий. Мелко нарезанный лук-шалот и бекон поджарить на сковороде до золотистого цвета, после чего остудить и добавить в готовое тесто. Последний этап – сформировать ложкой оладьи и обжарить их с обеих сторон в растительном масле на сковороде. Перед подачей оладьи можно посыпать зеленью и тертым сыром.
Гренки с ветчиной, жареными помидорами и зеленью
Простое, вкусное и быстрое блюдо. Для приготовления понадобятся:
Яйца – 5 шт.
Молоко – 4 ст. ложки
Твердый сыр – 140 г
Ветчина – 250 г
Чеснок – 2 зубчика
Багет – 1 большой
Помидоры черри – 250 г
Оливковое масло – для жарки
Сливочное масло – 100 г
Зелень – для подачи
Приготовление:
Подготовить помидоры – выложить их на противень, сбрызнув оливковым маслом, посолить и поперчить. Поместить в духовой шкаф и запекать до растрескивания кожицы на томатах. Чеснок мелко нарезать. Поместить в емкость яйца, сыр, молоко и приготовленный чеснок, и все хорошенько размешать. Багет порезать по диагонали на широкие ломтики. Положить часть сливочного масла на разогретую сковороду, ломтики багета щедро пропитать яичной смесью и выложить на сковороду. Обжаривать с обеих сторон.
Для подачи: выложить готовые гренки на блюдо, сверху на каждую положить тонкие ломтики ветчины и приготовленные томаты. При желании можно посыпать рубленой зеленью.
Фото: freepik
Плоский яблочный пирог
Простой и быстрый рецепт для воскресного завтрака.
Состав:
Готовое слоенное тесто – упаковка (375 г)
Большие сладкие яблоки – 5 шт.
Сахарная пудра – 1 ст. ложка
Сахар – 40 г (для начинки-основы)
Сливочное масло – 50 г
Сироп от консервированных фруктов – 3 ст. ложки
Ванильный экстракт
Приготовление:
Для начинки-основы пирога: 3 яблока (370 г) очистить от кожуры и косточек и порезать кубиками. Выложить на сковороду сливочное масло, порезанные яблоки, засыпать сахар и тушить, помешивая 5-7 минут. Остудить, добавить сок одного лимона и сок от консервированных фруктов, перемешать.
Оставшиеся два яблока порезать тонкими дольками, предварительно очистив от сердцевины. Раскатать размороженное тесто по размеру формы для выпечки пирога плюс 2 см. Выложить тесто в форму, распределив "лишнее" тесто по периметру края. Выложить на тесто приготовленную основу-начинку и разровнять. Сверху положить кружки яблок от краев к центру по кругу. Дольки должны плотно прилегать друг к другу. Выпекать при температуре 170-180 градусов около 30-40 минут.
Клюквенно-малиновый смузи
Для приготовления 2 порций смузи понадобятся:
Малина – 80-100 г
Клюква – 80-100 г
Банан – 1 шт.
Финики – 2-5 шт.
Молоко – 500 мл
Банан нарезать кусочками. Вынуть из фиников косточки, сложить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной консистенции. Добавить молоко и смешать до готовности. Перед подачей добавить листики мяты.
Французские бриоши
Для приготовления популярных французских булочек понадобится время. Если хотите ими позавтракать в воскресенье, то тесто нужно подготовить накануне – в субботу вечером.
Для приготовления понадобятся:
Мука – 350 г
Яйца – 3 шт.
Сливочное масло – 150 г
Холодная вода – 30 мл
Соль – ½ ч. ложки
Сахар – 50 г
Дрожжи сухие – 1 ст. ложка
Муку просеять, добавить соль, сахар и дрожжи. Все перемешать. В другой емкости смешать три холодных яйца и немного воды, взбить венчиком до однородного состояния. Полученную массу влить в муку и замесить тесто. Сливочное масло натереть на крупной терке и постепенно подмешивать сливочное масло к тесту. Тесто с маслом месить минут 5-7, после чего накрыть его пищевой пленкой и оставить на час при комнатной температуре. После этого тесто нужно снова слегка обмять, положить в емкость и убрать в холодильник на 8 часов. Готовое тесто выложить на стол, посыпанный мукой, и разделить на 12 частей. Сформировать из каждой что-то похожее на кегли, в широкой части нужно сделать отверстие и продеть в нее меньшую. Получится два "шарика" один на другом. Разложить приготовленные бриоши по форме для кексов с подходящим размером. Снова оставить при комнатной температуре на 1-1,5 часа, тесто должно подняться. После чего поставить булочки в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 15-20 минут. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.