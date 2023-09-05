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Топ-10 проверенных рецептов осенних заготовок

рецепты заготовок на осень Фото: pixabay
Во многих странах существует традиция запасаться на холодное время года витаминами с помощью осенней заготовки овощей и фруктов. Это еще и лучший способ сохранить богатый урожай и благополучно пережить зиму. Zakon.kz собрал проверенные рецепты закруток.

Как это работает: в процессе сквашивания образуется молочная кислота, которая считается натуральным консервантом. В результате получаются чуть резкие на вкус соленья с насыщенным ароматом.

Залог успеха заготовок

Овощи и фрукты необходимо отбирать для консервации целостные, без вмятин, не залежалые. Чем меньше времени пройдет с момента сбора продуктов до их закруток, тем качественнее будет результат. Необходимо подбирать одинаковые по размеру и равномерно окрашенные плоды. Тогда они промаринуются и проварятся равномерно.

При этом для компотов и варенья стоит брать чуть недоспелые, плотные плоды, не пораженные вредителями или болезнями. Для заготовки соков, джемов и соусов, наоборот, нужно выбирать самые спелые продукты.

Посуду для закруток надо использовать из нержавеющей стали, стеклянную, керамическую или эмалированную, без трещин и сколов. Перед закатыванием крышки простерилизуйте не менее трех минут в кипящей воде. После используйте как можно скорее, в течение 10 минут.

Банки также тщательно простерилизуйте на пару над кипящим чайником около 2-3 минут или поставьте их в микроволновку на 5 минут при максимальной мощности. Используйте банки в ближайшие 30 минут. Маринады следует хранить при температуре не более +20°C.

Рецепты заготовок на зиму

1. Маринованные сладкие помидоры

закрутка помидоров на зиму

Фото: pixaby

Лидером консервации считаются помидоры. При их закрутке на зиму обратите внимание на следующий рецепт, не имеющий в составе пряных трав, с минимальным набором компонентов.

Необходимые продукты в расчете на одну банку емкостью 3 литра:

  • помидоры – 1,8 кг;
  • вода – 1,5 л;
  • соль – 1 ст. ложка;
  • лавровый лист – 3 шт.;
  • перец горошек – 5 шт.;
  • гвоздика – 3 шт.;
  • уксус 9% – 100 мл.

Способ приготовления:

Промойте и обсушите помидоры, разложив их на чистом полотенце. Сложите плотно в банки и залейте крутым кипятком. Накройте крышками и оставьте на 15 минут. После остывания воду из банки слейте в кастрюлю и поставьте на огонь. В кастрюлю необходимо добавить все остальные компоненты (соль, специи), кроме уксуса. После закипания нужно варить две минуты, затем выключить и вот теперь добавить уксус. Залейте получившимся рассолом помидоры и закройте крышками. Поставьте банки под одеяло вверх дном. Закрутки необходимо хранить в прохладном месте минимум 45 дней.

2. Капуста в банке

Лучший рецепт заготовки капусты на зиму, приближенный к технологии закруток наших бабушек. Он элементарный в исполнении и не вызовет трудностей даже у неопытных хозяюшек.

Необходимые продукты:

• один вилок свежей капусты;

• пара крупных сочных морковок;

• 2 л очищенной воды из фильтра;

• 3 с горочкой ст. л. соли;

• 2 ст. л. сахара;

• горсть семечек укропа.

готовим капусту, режем капусту

Фото: pixabay

Способ приготовления:

Рецепт очень прост. Нашинкуйте капустный вилок потоньше, чтобы ломтики равномерно заквасились. Морковь необходимо натереть на крупной теркой. Измельченные овощи поместите в глубокую тару и перетрите руками. Разложите все по банкам и утрамбуйте.

Вскипятите воду с солью для заливки. Банки поставьте в миску и залейте содержимое остуженным рассолом так, чтобы жидкость переливалась через ободок горлышка.

Оставить банки постоять в открытом виде два дня. Ежедневно по несколько раз необходимо прокалывать капусту острым ножом до донышка, чтобы выпускать воздух. Если проигнорировать этот момент, выделяемый газ не сможет самостоятельно выйти и закуска будет горчить.

На третьи сутки рассол следует слить через крышку с отверстиями в миску, добавить сахар с укропом и вновь залить жидкость в капусту.

После надо прикрыть банку капроновой крышкой и убрать заготовку в холодное место. Зимой вы получите упругую и хрустящую закуску.

3. Пикантные арбузы

кусочки арбуза

Фото: pixabay

Арбузы с невыраженной кисловатой мякотью, которые не успели созреть осенью, можно заквасить на зиму и получить аппетитную закуску. Ягоду в зависимости от размера можно заготавливать целиком или нарезать кусочками.

Необходимые продукты:

2-3 арбуза.

Для рассола:

• 3 л очищенной питьевой воды;

• 200 г мелкой соли;

• 2 зубчика чеснока;

• 3-4 укропных веточки;

• ½ стручка жгучего перца.

Способ приготовления:

Сложите в банки арбузные дольки, нарезанные треугольниками. Не следует содержимое сильно утрамбовывать. Сверху и между кусочками положите нарезанный чеснок и укроп.

Вскипятите воду. Для рассола разведите в жидкости соль и остудите ее. Необходимо заливать банки с содержимым исключительно охлажденным рассолом, чтобы сочная мякоть не развалилась.

Прикройте заготовку тканью и оставьте настояться на пять дней. После уберите заготовки на хранение в прохладное место.

Ломтики арбуза получаются кисло-сладкими, сочными и упругими.

4. Огурцы в банках

консервация огурцов

Фото: pixabay

Огурчики, сквашенные в банках, на вкус напоминают заготовки из нашего детства. Укроп, чесночные зубчики, жгучие ломтики перца станут ароматной добавкой к блюду, придав закруткам особый вкус.

Необходимые продукты в расчете на литровую банку:

  • 600 г мелких огурцов;
  • 1 л отфильтрованной воды;
  • 100 г крупнодробленой соли;
  • 1 дубовый листик;
  • чесночный зубчик;
  • веточка укропа;
  • 1 ч. л. тертого корня хрена;
  • 1 бутон гвоздики;
  • 3 горошковых перца;
  • 1 лист лавра.

Способ приготовления:

Замочить вымытые огурчики на пару часов в ледяной воде, обрезать кончики. Тщательно промыть банки с содой, сложить внутрь дубовые листья, нарезанные пластинки чеснока и укропные зонтики.

Добавить тертый хрен, бутоны гвоздики и черный перец горошком. Не забудьте положить лавровый лист.

Для рассола развести в воде соль. Огурцы разложить в банки вертикально, вплотную друг к другу. Залить заготовку холодным рассолом, поставить на поддон и прикрыть крышками.

Оставить огурцы настояться на трое суток при комнатной температуре. В процессе настаивания в банках появится белесый осадок, рассол помутнеет.

После процесса брожения следует перемыть огурцы, убрав тем самым белый налет. Нужно вымыть и простерилизовать банки. Залить огурцы водой по горлышко, закатать ошпаренными крышками.

Если на крышке появится небольшое вздутие, это означает, что внутри продолжается процесс брожения. Банки следует открыть, повторно вымыть и заново закрутить.

5. Маринованные перцы

овощи запеченные, перец зепеченный

Фото: pexels

Этот рецепт переходит от хозяйки к хозяйке и очень полюбился во многих семьях. В результате получается очень вкусная закуска, которая подойдет к любому ужину в кругу близких или друзей, а также к празднику – разноцветные аппетитные перцы смотрятся на столе по-осеннему нарядно.

Необходимые продукты:

• 1 кг сладких перцев;

• 6-7 зубчиков чеснока;

• 5 ст. ложек уксуса;

• 2/3 стакана растительного масла;

• 2 пучка кинзы или петрушки;

• Соль по вкусу.

Способ приготовления:

Перцы необходимо помыть, разложить в форму и запечь в духовке при 180°C в течение 20-30 минут. Время от времени их необходимо переворачивать. Для ускорения процесса можно включить функцию "гриль" для появления припека. Внимательно следите за овощами, чтобы они не стали подгорать.

Чеснок нужно измельчить, а зелень мелко нарезать. В миске смешайте измельченную зелень, чеснок, соль, залейте уксусом и растительным малом.

заготовки на зиму овощей

Фото: pixabay

Остывшие перцы следует аккуратно очистить от кожуры, стараясь не оторвать плодоножку. Внимание – очищать запеченные перцы от семян не надо.

Переложите перцы в глубокую посуду, сверху залейте подготовленной смесью травы и уксуса, накройте крышкой и придавите гнетом на 1-2 дня.

Через указанный промежуток времени разложите закуску по стерилизованным банкам, закройте крышками и уберите в холодильник.

6. Баклажанная икра

закрутка на осень баклажанов

Фото: pixabay

Рецепт вкусного салата на зиму есть в копилке каждой женщины. Незаменимым блюдом на зимнем столе зачастую становится баклажанная икра.

Необходимые продукты на пять литров салата:

  • баклажаны – 2кг;
  • репчатый лук – 1 кг;
  • болгарский перец – 1 кг;
  • морковь – 1 кг;
  • помидоры — 1,5 кг;
  • соль – 3 ст. ложки с горкой;
  • сахар – 1 ст. ложка;
  • подсолнечное масло – 2 стакана;
  • 9% уксус – 1,5 ст. ложки.

Способ приготовления:

Следует помять баклажаны и очистить их от кожуры. Нарежьте овощи мелкими кубиками. Положите нарезанные баклажаны в глубокую посуду и залейте на 30 минут соленой водой. Это позволит вывести горечь из них.

Перец также следует нарезать кубиками. Морковь надо натереть на крупной терке. Лук и помидоры нарезать мелкими кубиками.

Следует слить воду из емкости с баклажанами и отжать нарезанный овощ. Выложите их на полотенце, чтобы вся вода стекла, а нарезанные кубики просохли.

Налейте в кастрюлю растительное масло и обжарьте лук в течение 3-4 минут. Добавьте к луку морковь и продолжите жарить еще минут пять. Затем добавьте баклажаны и жарьте 5-7 минут. Следом загрузите в кастрюлю перец и снова обжаривайте минуты 3-5. Теперь добавьте помидоры, соль и сахар. Тушите все овощи вместе минут 40, постоянно помешивая. Влейте необходимую порцию уксуса и еще подержите на огне 5 минут.

Готовую закуску раскладываем в стерилизованные банки и плотно закрываем крышками. Закрутку ставим под одеяло до полного остывания.

При желании баклажанную икру можно пропустить через мясорубку или измельчить блендером. После этого опять закипятить и закатать в банки.

7. Лечо

лечо, консервация овощей

Фото: pixabay

Каждой семье знаком этот вкусный салат. Считается, что более походящий перец для этого блюда чаще всего красных сортов.

Необходимые продукты на 5 литров салата:

  • болгарский перец – 4 кг;
  • натуральный томатный сок – 2 л;
  • сахар — 1 стакан;
  • соль – 2 ст. ложки;
  • растительное масло — 1 стакан;
  • уксус 9% – 2 ч. ложки.

Способ приготовления:

Перцы тщательно моем и режем на крупные части.

Готовим томатный сок: с помощью сито протираем томаты или измельчаем их с помощью блендера, либо соковыжималки. Закладываем в кастрюлю нарезанный перец, заливаем томатным соком, добавляем соль и сахар. Следует прокипятить, равномерно перемешивая в течение получаса. Затем добавляем уксус.

Разливаем по стерилизованным банкам получившееся варево и закрываем плотно крышками. Укутываем банки с лечо одеялом до полного остывания.

8. Острая аджика из томатов

аджика из помидоров

Фото: pxhere

Существует много способов приготовления аджики из помидоров, но это вариант классического рецепта с перцем и чесноком. Приправа получается в меру острой и готовить несложно.

Необходимые продукты на восемь 0,5 л баночек:

  • помидоры – 3 кг;
  • перец болгарский сладкий – 1 кг;
  • перец жгучий в стручках – 150 г;
  • чеснок – 300 г;
  • уксус 6% – 300 г;
  • сахар – 1 ст. ложка;
  • соль – 3 ст. ложки.

Способ приготовления:

Помидоры помыть и разрезать на части. Перцы также помыть и очистить от семян. У жгучего перца обрезать хвостики. Почистить и поделить на зубчики головки чеснока.

Овощи последовательно пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. Вооружившись перчатками, в последнюю очередь измельчаем жгучий перец. Внимание, при обработке этого овоща будьте осторожны – не касайтесь руками лица, тем более глаз!

Смесь овощей выкладываем в эмалированную кастрюлю. Тщательно перемешивая деревянной ложкой, добавляем соль, сахар и уксус. Приготовленную массу следует оставить на ночь настояться.

На утро домашнюю аджику перекладывают в стеклянную посуду, закрывают крышкой. Законсервированную аджику следует хранить в холодном месте.

9. Яблочный сок на зиму (без сахара)

яблочный сок закрутка на зиму

Фото: pixabay

Яблочный сок по этому рецепту готовится без соковыжималки и соковарки. Он очень прост в исполнении и состоит всего из двух ингредиентов, при этом во время консервации не используется сахар. Яблочный сок получается более насыщенным и густым, чем привычный сок из яблок, и очень похож на магазинные соки-нектары с мякотью, только намного вкуснее и не содержит сомнительных добавок.

Необходимые продукты (на 12 порций):

  • яблоки - 3,4 кг;
  • лимонная кислота - ¼ ч. ложки.

Способ приготовления:

Из указанного количества получается около трех банок яблочного сока объемом 1 литр.

Для консервации яблочного сока на зиму лучше покупать сорт яблок "белый налив". Эти плоды имеют приятный вкус и аромат, но подойдут и любые другие яблоки.

Яблоки моем и оставляем обсохнуть. Разрезаем каждый плод на четыре части, вырезая сердцевину. Крошим очищенные яблоки на небольшие кусочки произвольной формы.

Перекладываем измельченные фрукты в кастрюлю и заливаем примерно 3 л воды. Жидкость должна покрыть яблоки. Ставим кастрюлю на максимальный нагрев и доводим до кипения. Убавляем огонь до минимума и варим примерно 10 минут. Иногда стоит перемешивать яблоки, чтобы они равномерно выварились.

Снимаем кастрюлю с нагрева и даем яблокам остыть до теплого состояния.

Затем протираем яблоки через сито. Если вы не любите густые соки, протирайте яблоки вместе с жидкостью, в которой они варились. Ну а если предпочитаете соки погуще – выньте шумовкой только яблочную мякоть. Но имейте в виду – от этого будет зависеть количество готового сока на выходе. Аккуратно снимаем горячие простерилизованные банки и ставим на чистое полотенце донышком вверх. Крышки осторожно извлекаем из кипятка и также выкладываем на полотенце.

Протертую яблочную массу переливаем в кастрюлю, ставим на средний нагрев и доводим до кипения. Добавляем лимонную кислоту и перемешиваем. Помешивая, варим яблочный сок примерно минуту.

Разливаем сок по простерилизованным банкам и плотно закручиваем крышками.

Затем осторожно переворачиваем банки вверх дном и проверяем, не подтекают ли крышки. Накрываем одеялом и оставляем до полного остывания.

Яблочный сок на зиму готов. Хранить его можно в сухом и прохладном месте.

10. Компот из вишни

закрутка вишни на зиму

Фото: pixabay

Как приятно и вкусно зимой открыть баночку вишневого компота. Это стоит того, чтоб уделить ему совсем немного времени летом.

Необходимые продукты (трехлитровая банка):

  • вишня – 300 г;
  • вода – 2,6 л;
  • сахар – 300 г.

Для приготовления вишневого компота нам понадобится только вишня и сахар. И, конечно же, вода. 

Способ приготовления:

Вишню перебрать и промыть. Слегка обдать кипятком и сразу же переложить в банки. Сварить сироп, всыпав в воду сахар и доведя до кипения.

Кипящим сиропом залить банки с вишней и сразу же закатать. Перевернуть банки вверх дном и укутать компот из вишни до полного остывания. Готовый компот из вишни хранить в кладовке при комнатной температуре или в погребе.

Квашение, варка, засолка – проверенные десятилетиями способы заготовки и хранения собранных осенью овощей. Поверьте, в холодное время года они очень кстати придутся к вашему столу.

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