Токаев провел заседание Совета Безопасности
Фото: пресс-служба Акорды
Под председательством Касым-Жомарта Токаева прошло очередное заседание Совета Безопасности, сообщает Zakon.kz.
На заседании рассмотрели вопросы дальнейшего развития Вооруженных сил и социального обеспечения военнослужащих, сообщает пресс-служба Акорды.
С докладами выступили министр обороны Руслан Жаксылыков и руководители ряда заинтересованных госорганов.
По итогам заседания Совет Безопасности принял решения, направленные на усиление материально-технического и кадрового обеспечения войск, повышение престижа воинской службы.
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