Токаев провел заседание Совета Безопасности

Под председательством Касым-Жомарта Токаева прошло очередное заседание Совета Безопасности, сообщает Zakon.kz.

На заседании рассмотрели вопросы дальнейшего развития Вооруженных сил и социального обеспечения военнослужащих, сообщает пресс-служба Акорды.



С докладами выступили министр обороны Руслан Жаксылыков и руководители ряда заинтересованных госорганов.

По итогам заседания Совет Безопасности принял решения, направленные на усиление материально-технического и кадрового обеспечения войск, повышение престижа воинской службы.