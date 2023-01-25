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Токаев провел заседание Совета Безопасности

заседание Совета безопасности Фото: пресс-служба Акорды
Под председательством Касым-Жомарта Токаева прошло очередное заседание Совета Безопасности, сообщает Zakon.kz.

На заседании рассмотрели вопросы дальнейшего развития Вооруженных сил и социального обеспечения военнослужащих, сообщает пресс-служба Акорды.

С докладами выступили министр обороны Руслан Жаксылыков и руководители ряда заинтересованных госорганов.

По итогам заседания Совет Безопасности принял решения, направленные на усиление материально-технического и кадрового обеспечения войск, повышение престижа воинской службы.

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