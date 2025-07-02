Токаев провел заседание Совета Безопасности

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 июля 2025 года рассказали в Акорде.

"На заседании были рассмотрены ключевые тенденции в сфере внутренней и внешней миграции, заслушаны доклады заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева, министров внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, труда и социальной защиты населения", – сказано в сообщении.

Глава государства подчеркнул важность учета геополитических факторов и вызовов, демографических прогнозов и мотивов перемещения населения при реализации политики в области миграции.

Также президент указал на необходимость обеспечения контроля за недопущением нелегальной миграции и стимулирования повышения человеческого капитала страны.

"По итогам заседания Правительству даны конкретные поручения, в том числе пересмотреть и проанализировать функционал государственных органов, а также усилить интеграцию всех информационных систем в сфере миграции", – резюмировали в Акорде.

1 июля 2025 года Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева. На встрече обсудили перспективы дальнейшего развития взаимодействия в рамках ШОС.