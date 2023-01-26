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"Барыс" открыл домашнюю серию поражением

хоккей Фото: hcbarys.kz
"Барыс" открыл домашнюю серию поражением в серии буллитов от "Северстали", сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает пресс-служба казахстанского хоккейного клуба, встреча прошла в довольно вязкой борьбе. При этом команды не забывали создавать опасные моменты, однако реализация сегодня оставляла желать лучшего. В итоге, главными героями встречи стали вратари, которые за 65 минут так и не позволили никому открыть счет. В серии буллитов точнее были гости.

27 января подопечные Андрея Скабелки примут на домашнем льду "Трактор".

"Барыс" – "Северсталь" 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1):

0:1 – 65:00 – Иванцов Б.

Вратари: Гудачек – Шугаев

Казахстанская команда потерпела второе поражение подряд, но снова набрала 1 балл и вернулась в зону плей-офф. Отмечается, что теперь 54 очка у "Барыса", "Амура" (4 игры в запасе) и "Трактора" (две игры в запасе).

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Елена Беляева
Россия Барыс Казахстан
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