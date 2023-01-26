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Антикор выпустил мини-сериал

Антикор выпустил мини-сериал Фото: скриншот с видео
Антикоррупционная служба запускает детективный сериал, основанный на реальных делах, сообщает Zakon.kz.

Многосерийная лента под названием "QANA" сочетает в себе два жанра — детектив и драму. Проект антикоррупционного ведомства основан на реальных уголовных делах, сообщает пресс-служба комитета.

"Герой фильма и его напарник расследуют коррупционные дела, детали которых погружают их в личное прошлое. У них одна цель. но у каждого свой мотив для доведения расследования до финала. У каждого свой метод и своя личная правда", — сказано в анонсе.

Премьера показа пройдет 26 января на YouTube-канале Антикора.

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