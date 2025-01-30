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Культура и шоу-бизнес

Азамат Мусагалиев выпустил о себе сериал

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 04:00 Фото: Instagram/azabraza1984
Российский телеведущий, юморист и актер Азамат Мусагалиев выпустил документальный сериал о себе и родном Камызяке, сообщает Zakon.kz.

Драмеди сериал "А.М." – это откровенный рассказ Азамата, наполненный трогательными историями о его детстве, близких людях и непростом пути к мечте. Комик не побоялся быть откровенным и честным и поведал аудитории об историях, которые не рассказывал ни в одном шоу.

Первую серию фильма он посвятил отцу.

Вторая серия получила название "Мама". Обе серии уже можно посмотреть в VK Видео на канале юмориста.

"Когда у тебя так много историй, что в двух словах не расскажешь", – отметили поклонники Мусагалиева.

А его коллега по российским юмористическим шоу Тимур Родригез сделал семейную фотосессию с детьми.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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