Азамат Мусагалиев выпустил о себе сериал

Российский телеведущий, юморист и актер Азамат Мусагалиев выпустил документальный сериал о себе и родном Камызяке, сообщает Zakon.kz.

Драмеди сериал "А.М." – это откровенный рассказ Азамата, наполненный трогательными историями о его детстве, близких людях и непростом пути к мечте. Комик не побоялся быть откровенным и честным и поведал аудитории об историях, которые не рассказывал ни в одном шоу.

Первую серию фильма он посвятил отцу.

Вторая серия получила название "Мама". Обе серии уже можно посмотреть в VK Видео на канале юмориста.

"Когда у тебя так много историй, что в двух словах не расскажешь", – отметили поклонники Мусагалиева.

А его коллега по российским юмористическим шоу Тимур Родригез сделал семейную фотосессию с детьми.