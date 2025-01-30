Азамат Мусагалиев выпустил о себе сериал
Фото: Instagram/azabraza1984
Российский телеведущий, юморист и актер Азамат Мусагалиев выпустил документальный сериал о себе и родном Камызяке, сообщает Zakon.kz.
Драмеди сериал "А.М." – это откровенный рассказ Азамата, наполненный трогательными историями о его детстве, близких людях и непростом пути к мечте. Комик не побоялся быть откровенным и честным и поведал аудитории об историях, которые не рассказывал ни в одном шоу.
Первую серию фильма он посвятил отцу.
Вторая серия получила название "Мама". Обе серии уже можно посмотреть в VK Видео на канале юмориста.
"Когда у тебя так много историй, что в двух словах не расскажешь", – отметили поклонники Мусагалиева.
А его коллега по российским юмористическим шоу Тимур Родригез сделал семейную фотосессию с детьми.
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