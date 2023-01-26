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Суперкубок УЕФА пройдет в Афинах

Суперкубок УЕФА пройдет в Афинах Фото: pixabay
Казань лишили права проводить матч за Суперкубок решением Исполнительного комитета УЕФА от 25 января, сообщает Zakon.kz.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес место проведения матча за Суперкубок из Казани в Афины. Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы встретятся 16 августа на стадионе Георгиоса Караискакиса в пригороде Афин Пирее.

2 марта 2020 года Казань получила право принять у себя чемпионов на матче за Суперкубок. Ранее в России такие встречи не проводились. На фоне войны в Украине УЕФА отстранил российские клубы и сборные России от участия в соревнованиях, проводимых под его эгидой, на неопределенный срок. Запланированный на май 2022 года финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге был перенесен в Париж. В конце февраля Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) запретила российским командам принимать участие в соревнованиях.

В августе 2022 года стало известно, что казахстанские клубы завершили участие в Лиге конференций УЕФА.

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