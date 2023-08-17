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"Манчестер Сити" впервые выиграл Суперкубок УЕФА

"Манчестер Сити" впервые выиграл Суперкубок УЕФА Фото: Twitter.com/ManCity
"Манчестер Сити" в серии пенальти обыграл испанскую "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА, сообщает Zakon.kz

"Манчестер Сити" впервые стал обладателем Суперкубка УЕФА, в сезоне-2022/23 английская команда в первый раз выиграла Лигу чемпионов.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе "Манчестер Сити" гол забил Коул Палмер (63-я минута). У "Севильи" отличился Юссеф Эн-Несири (25). В серии пенальти английская команда выиграла со счетом 5:4, единственный 11-метровый не реализовал полузащитник "Севильи" Неманья Гудель.

Впервые в Суперкубке УЕФА применялся новый формат: после завершения основного времени вничью команды не играли два дополнительных тайма по 15 минут, а сразу били пенальти.

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