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"Жене подарю": акиму Алматы сделали памятный подарок

встреча с населением Ерболата Досаева Фото: скриншот видео
Один из алматинцев сделал неожиданный сюрприз акиму Ерболату Досаеву во время встречи с населением Ауэзовского района, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он поблагодарил акима и рассказал, какие важные проблемы удалось решить в городе.

"В первую очередь хотел бы выразить признательность за снижение приборов учета электроэнергии со 141 300 до 115 тыс. за трехфазный счетчик, с 67 до 57 тыс. за однофазный счетчик. Только за сентябрь было сэкономлено более 90 млн тенге. Второе – по автобусной полосе я к вам обращался, вы сделали, спасибо. Третье – отдельная благодарность от жителей микрорайонов Акжар и Шугыла за пробивку улицы. Четвертое – у нас в этих микрорайонах будет центральное водоснабжение и канализация. В каждом вопросе вы проявили настоящую заинтересованность. Все жители благодарят вас. Я пришел от них выразить вам благодарность", – сказал алматинец.

А после вручил Ерболату Досаеву памятный подарок – картину.

"Я надеюсь, что время нашего общения было полезным и мы постарались что-то изменить. Спасибо, что переживаете за город. Мало людей, которые позитивно настроены. Спасибо, вдруг меня Антикор заберет, заберу картину домой и жене подарю", – ответил Ерболат Досаев.

Ранее аким Алматы рассказал о важных проблемах города и почему их невозможно решить быстро.

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