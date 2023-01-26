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Как будут определять состояние финансового должника перед банкротством

как будут определять состояние финансового должника перед банкротством Фото: pexels
Комитет госдоходов МФ РК разработал Правила и сроки проведения мониторинга финансового состояния должника, сообщает Zakon.kz.

Документ определяет порядок и сроки проведения мониторинга финансового состояния должника, а также проверки действий должника, совершенных в личных интересах с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами, результаты которых послужат основанием для прекращения процедуры или для отказа в прекращении обязательств банкрота.

Предусматривается, что мониторинг финансового состояния должника осуществляется органами госдоходов по месту регистрации должника в период проведения процедур внесудебного и судебного банкротства должника.

Выявляются признаки уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами путем проведения ОГД анализа его финансово-хозяйственной деятельности:

  • за последние три года до применения процедуры внесудебного или судебного банкротства – в течение 30 календарных дней со дня применения внесудебного банкротства или вступления в законную силу решения о применении процедуры судебного банкротства;
  • в период процедуры внесудебного или судебного банкротства – ежеквартально, в течение 10 календарных дней до окончания отчетного периода.

К фактам, свидетельствующим о наличии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами, относятся:

  • сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, месте нахождения либо иной информации об имуществе, передаче имущества в иное владение, отчуждения или уничтожения имущества;
  • сокрытие, уничтожение, фальсификация документов, отражающих сведения об имуществе.

Признаки уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами выявляются путем изучения и анализа данных и документов в отношении должника, имеющихся в следующих источниках:

  • в информационных системах органов госдоходов;
  • в иных государственных органах в пределах их компетенции, установленной законодательством РК;
  • в судебных органах.

При необходимости налоговый орган направляет запрос в государственные органы или организации, в том числе иностранных государств для получения сведений, необходимых для объективной оценки признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами и причин возникновения неплатежеспособности (несостоятельности).

По итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности должника составляется один из документов:

  • заключение о наличии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами;
  • справка об отсутствии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 февраля.

Комитет госдоходов также разработал правила применения процедуры внесудебного банкротства. Основаниями для подачи заявления должника о применении процедуры внесудебного банкротства является наличие обязательств перед банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, МФО, или коллекторскими агентствами, не превышающих 1600-кратный размер МРП (5 520 000 тенге).

30 декабря Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".

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Открытые НПА Комитет государственных доходов Казахстан
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