Как будут определять состояние финансового должника перед банкротством

Комитет госдоходов МФ РК разработал Правила и сроки проведения мониторинга финансового состояния должника, сообщает Zakon.kz.

Документ определяет порядок и сроки проведения мониторинга финансового состояния должника, а также проверки действий должника, совершенных в личных интересах с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами, результаты которых послужат основанием для прекращения процедуры или для отказа в прекращении обязательств банкрота.

Предусматривается, что мониторинг финансового состояния должника осуществляется органами госдоходов по месту регистрации должника в период проведения процедур внесудебного и судебного банкротства должника.

Выявляются признаки уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами путем проведения ОГД анализа его финансово-хозяйственной деятельности:

за последние три года до применения процедуры внесудебного или судебного банкротства – в течение 30 календарных дней со дня применения внесудебного банкротства или вступления в законную силу решения о применении процедуры судебного банкротства;

в период процедуры внесудебного или судебного банкротства – ежеквартально, в течение 10 календарных дней до окончания отчетного периода.

К фактам, свидетельствующим о наличии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами, относятся:

сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, месте нахождения либо иной информации об имуществе, передаче имущества в иное владение, отчуждения или уничтожения имущества;

сокрытие, уничтожение, фальсификация документов, отражающих сведения об имуществе.

Признаки уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами выявляются путем изучения и анализа данных и документов в отношении должника, имеющихся в следующих источниках:

в информационных системах органов госдоходов;

в иных государственных органах в пределах их компетенции, установленной законодательством РК;

в судебных органах.

При необходимости налоговый орган направляет запрос в государственные органы или организации, в том числе иностранных государств для получения сведений, необходимых для объективной оценки признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами и причин возникновения неплатежеспособности (несостоятельности).

По итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности должника составляется один из документов:

заключение о наличии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами;

справка об отсутствии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 февраля.

Комитет госдоходов также разработал правила применения процедуры внесудебного банкротства. Основаниями для подачи заявления должника о применении процедуры внесудебного банкротства является наличие обязательств перед банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, МФО, или коллекторскими агентствами, не превышающих 1600-кратный размер МРП (5 520 000 тенге).

30 декабря Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".