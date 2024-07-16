В Казахстане будут проводить мониторинг финансового состояния банкротов

Министерство финансов подготовило изменения в правила и сроки проведения мониторинга финансового состояния должника, сообщает Zakon.kz.

В частности, у документа поменялся заголовок, теперь он звучит так: "Правила и сроки проведения мониторинга финансового состояния должника и банкрота".

Сами правила также изложены в новой редакции. В некоторые пункты добавлено слово "Банкроты".

Кроме того, вносится новая глава, устанавливающая порядок и сроки проведения мониторинга финансового состояния банкрота.

Так, говорится, что мониторинг финансового состояния банкрота осуществляется подразделениями ДГД путем изучения и анализа информации об имуществе, в том числе находящемся в общей совместной собственности в течение трех лет после признания должника банкротом, из следующих источников:

формы налоговой отчетности (декларации по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00), об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00) и о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00), в том числе в части наличия имущества и имущественных прав за пределами РК);

базы данных регистрирующих государственных органов (в пределах компетенции);

по жалобам и сведениям кредиторов.

Мониторинг финансового состояния банкрота проводится в течение трех лет в следующей последовательности:

1-й этап – в месяце, следующем за месяцем, в котором истекает полугодовой период со дня признания должника банкротом;

– в месяце, следующем за месяцем, в котором истекает полугодовой период со дня признания должника банкротом; 2-й этап – по истечении одного года со дня проведения первого этапа мониторинга финансового состояния банкрота;

– по истечении одного года со дня проведения первого этапа мониторинга финансового состояния банкрота; 3-й этап – за три месяца до завершения периода проведения мониторинга финансового состояния банкрота.

Факт приобретения банкротом имущества, подлежащего государственной регистрации, в том числе общего совместного имущества, подтверждается:

информацией о наличии имущества, в том числе зарегистрированного в иностранных государствах (согласно сведениям из форм налоговой отчетности (формы 240.00, 250.00, 270.00);

информацией регистрирующего государственного органа о регистрации на банкрота имущества, в том числе:

- правоустанавливающих документов, связанных с имуществом или активами банкрота (недвижимость, земельный участок, транспорт, доля в уставном капитале);

- сведения о движении имущества и (или) активов (договора купли-продажи, дарения, залога, аренды);

- сведения об интеллектуальной собственности (произведения искусства, творческие и научные разработки, ноу-хау);

- сведения о ценных бумагах, акциях, облигациях.

Подразделение ДГД в сроки, указанные выше:

осуществляет сбор данных и документов;

проводит анализ полученных данных и информации;

составляет один из следующих документов:

1. Заключение о приобретении банкротом имущества, подлежащего государственной регистрации, в том числе общего совместного имущества, после завершения процедуры внесудебного/судебного банкротства с соблюдением норм АППК РК;

2. Справку об отсутствии факта приобретения банкротом имущества, подлежащего государственной регистрации, в том числе общего совместного имущества, после завершения процедуры внесудебного/судебного банкротства.

Информация о составленных заключениях и справках заносится в журнал учета заключений и справок согласно приложению к правилам.

Заключение составляется в трех экземплярах, один экземпляр хранится в номенклатурных делах подразделения ДГД, второй направляется банкроту, а третий кредиторам в течение трех рабочих дней со дня составления.

Справка составляется в одном экземпляре и хранится в номенклатурных делах подразделения ДГД.

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