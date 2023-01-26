Названы самые популярные соцсети в мире

Социальные сети стали притягательны для миллиардов пользователей по всему миру. К примеру, самая первая соцсеть появилась в 1995 году, ее назвали Classmates. С помощью нее можно было найти одноклассников и коллег. Позже появились и другие соцсети, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным портала Datareportal.com, самой популярной соцсетью в мире является Facebook: 2,9 млрд пользователей. Следом идут Youtube и WhatsApp: 2,5 млрд и 2 млрд пользователей. В пятерку лидеров вошли Instagram (1,4 млрд пользователей) и WeChat (1,3 млрд пользователей).



В списке востребованных оказались TikTok, Facebook Messenger, Telegram, китайские Douyin, Kuaishou, Sina Weibo и многие другие.



Любимой сетью для активных пользователей стал WhatsApp: его выбрали 16,1%. На втором месте среди фаворитов пользователей оказалась соцсеть Facebook от той же платформы (14,6%), а еще один продукт Meta, Instagram, занял третье место (14,5%).

Сколько времени люди проводят в соцсетях

Если рассмотреть количество времени, которое пользователи проводят в соцсети, то здесь ожидаемо лидирует Youtube: в среднем – 23,4 часа в месяц. В TikTok пользователи проводят 22,9 часа в месяц, в Facebook – 19,7 часа, в WhatsApp – 17,3 часа, в Instagram – 11,7 часа, в Line – 11 часов, в Twitter – 5,5 часа, в Telegram – 4 часа, в Facebook Messenger и Snapchat – 3,1 часа.

Больше всего времени в соцсетях проводят жители Нигерии: 4 часа 20 минут в день. Далее идут Бразилия и ЮАР (3 часа 44 минуты), Филиппины (3 часа 42 минуты), Колумбия (3 часа 35 минут). Меньше всего времени в соцсетях проводят жители Японии (49 минут в день), а также Южной Кореи (1 час 11 минут) и Австрии (1 час 30 минут), пишет Ranking.kz.

Руководство Meta рассматривает возможность разблокировать аккаунты Дональда Трампа в социальных сетях. Решение о разблокировке Трампа в соцсетях будет принято до конца января.

