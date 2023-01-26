В Казахстане сократился объем грузоперевозок

За год перевозки грузов снизились на 2,8% вне зависимости от транспорта. Всего перевезли 3,8 млрд тонн за этот период, рассказали в Бюро национальной статистики 26 января, сообщает Zakon.kz.

Основная доля перевозок грузов пришлась на грузовой автомобильный транспорт – 82,5%, где было перевезено 3,2 млрд тонн груза.



За прошлый год грузооборот составил 603 млрд т-км. В том числе грузооборот железнодорожного транспорта – 311 926 млн т-км (рост к январю-декабрю 2021 года составил 4,3%), автомобильного – 146 227 млн т-км (снижение на 7,6%).

Объемы грузоперевозок сократились в стране. При этом доходы предприятий от перевозки грузов и багажа выросли на 12,5% за год, составив 3 264 млрд тенге.

20 сентября 2022 года стало известно, что в Казахстане изменят нормы труда и отдыха для водителей международных перевозок.

