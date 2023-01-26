В Алматы женщина убила сына и себя
В пресс-службе ведомства уточнили, что женщина 1981 года рождения убила своего сына 2011 года, нанеся ему множественные ножевые ранения, а затем покончила жизнь самоубийством.
Также, по данным ДП, в этот день женщина отправила аудиосообщение своему экс-супругу. В нем она сообщила о том, что в нее вселился демон и ее руками убил сына.
Спустя некоторое время мужчина приехал домой к бывшей супруге и обнаружил ее тело и тело своего сына.
"В настоящее время по данному факту назначены соответствующие экспертизы. Управлением полиции Алмалинского района данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 99 УК РК".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
По словам мужчины, его бывшая супруга на протяжении последних месяцев страдала душевным расстройством.
13 декабря 2022 года в Мангистауской области мужчина повесил троих детей и повесился сам. По данным региональной полиции, в пресс-службе ДП уточнили: на месте была найдена запись, отправленная супруге, в которой мужчина заявляет о своем намерении умереть и забрать с собой своих детей.