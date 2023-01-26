В Алматы женщина убила сына и себя

Жительница Алматы убила сына и совершила самоубийство. Об этом Zakon.kz рассказали в полиции города, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства уточнили, что женщина 1981 года рождения убила своего сына 2011 года, нанеся ему множественные ножевые ранения, а затем покончила жизнь самоубийством.

Также, по данным ДП, в этот день женщина отправила аудиосообщение своему экс-супругу. В нем она сообщила о том, что в нее вселился демон и ее руками убил сына.

Спустя некоторое время мужчина приехал домой к бывшей супруге и обнаружил ее тело и тело своего сына.

"В настоящее время по данному факту назначены соответствующие экспертизы. Управлением полиции Алмалинского района данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 99 УК РК". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

По словам мужчины, его бывшая супруга на протяжении последних месяцев страдала душевным расстройством.

13 декабря 2022 года в Мангистауской области мужчина повесил троих детей и повесился сам. По данным региональной полиции, в пресс-службе ДП уточнили: на месте была найдена запись, отправленная супруге, в которой мужчина заявляет о своем намерении умереть и забрать с собой своих детей.