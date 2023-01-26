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Фламинго вернулись на озеро Караколь раньше времени

озеро Фото: pixabay
Блогер из Мангистау Азамат Сарсенбаев опубликовал на своей странице в Instagram видео фламинго, которые прилетели раньше срока на озеро Караколь в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Азамат Сарсенбаев отметил, что фламинго вернулись из теплых краев в январе. Обычно птицы возвращаются в Мангистаускую область в апреле.

"В этом году, что-то рановато прилетели", - написал блогер.


Подписчики поблагодарили Азамата Сарсенбаева за красивое видео и предположили, что раннее возвращение птиц означает, что морозы скорее всего отступили. 

Например, в прошлом году розовые фламинго вернулись в Мангистаускую область 11 февраля. 

1 ноября 2022 года блогер из Мангистау запечатлел улетающих на юг птенцов фламинго. 

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