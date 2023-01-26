Имущество должников-банкротов будут выставлять на электронные торги

Комитет госдоходов МФ РК разработал Правила проведения электронного аукциона по продаже имущества должника и определении его организатора, сообщает Zakon.kz.

Организатором электронного аукциона по продаже имущества должника определено АО "Информационно-учетный центр".

Согласно правилам электронный аукцион по продаже имущества должника осуществляется в соответствии с планом продажи, который составляется финансовым управляющим.

При составлении плана продажи стартовая цена объектов продажи устанавливается продавцом на уровне не ниже 75% от оценочной стоимости имущества.



После окончательного составления плана продажи продавец не позднее 2-х рабочих дней вносит в базу данных на веб-портале реестра информацию по каждому лоту.

Дополнительно к внесенной информации продавец обеспечивает включение в базу данных сканированных копий следующих документов:



отчет об оценке объекта продажи;

не менее 10 фотографий, позволяющих всесторонне и визуально оценить технические характеристики, внешний вид, выставляемого на электронный аукцион объекта продажи;

План продажи;

правоустанавливающие документы объектов продажи, на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на имущество.

После публикации информационного сообщения о проведении электронного аукциона организатор обеспечивает свободный доступ всем желающим к информации по лоту. При этом организатор и продавец в электронном аукционе не участвуют. Консультационная помощь участникам оказывается организатором.



Регистрация участников электронного аукциона осуществляется на веб-портале реестра со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за 5 минут до начала электронного аукциона.

Электронный аукцион проходит в аукционном зале с 10:00 до 17:00 часов по времени города Астаны (начинается не позднее 15:00 часов со вторника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней.

При этом участники электронного аукциона в течение 1 часа до его начала заходят в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер, и указывают свое ценовое предложение за лот, но ниже либо выше стартовой цены.



Если на момент начала электронного аукциона по лоту зарегистрировались и находятся в аукционном зале менее двух участников, то электронный аукцион признается несостоявшимся.

Электронный аукцион проводится до максимально предложенной цены одним из участников следующим образом:

на момент начала электронного аукциона в аукционном зале отображаются ценовые предложения участников за лот, которые являются формой выражения их согласия приобрести лот с соблюдением условий и формируется текущая цена;

с момента начала электронного аукциона участнику предоставляется возможность увеличить максимальную текущую цену другого участника на шаг, установленный данными правилами;

если в течение 10 минут с начала электронного аукциона ни один из участников не увеличит максимальную текущую цену, то победителем признается участник, предложивший ее, а электронный аукцион по данному лоту признается состоявшимся;

если в течение 10 минут с начала электронного аукциона в аукционном зале один из участников подтвердит свое желание приобрести лот путем увеличения максимальной текущей цены другого участника, то текущая цена увеличивается на установленный шаг;

если в течение 10 минут после увеличения текущей цены ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести лот путем увеличения текущей цены, то победителем признается участник, последний подтвердивший свое желание приобрести лот, а электронный аукцион по данному лоту признается состоявшимся;

если на момент завершения электронного аукциона в 17:00 часов по времени города Астаны победитель электронного аукциона не определен, то победителем признается участник, последний подтвердивший свое желание приобрести лот, а электронный аукцион по данному лоту признается состоявшимся.

Если же на момент начала электронного аукциона ценовые предложения двух и более участников содержат одинаковую наивысшую цену за лот, и данная текущая цена не будет увеличена в течение 10 минут, то победителем электронного аукциона среди данных участников признается участник, ценовое предложение которого зарегистрировано в аукционном зале ранее других ценовых предложений.

Шаг изменения цены устанавливается следующим образом:

при стартовой или текущей цене в размере до 2000-кратного МРП (6 900 000 тенге) шаг изменения устанавливается в размере 10%;

при стартовой или текущей цене в размере от 2000 до 5000-кратного размера МРП (17 250 000 тенге) шаг изменения устанавливается в размере 7%;

при стартовой или текущей цене в размере от 5000-кратного до 10000-кратного размера МРП (34 500 000 тенге) шаг изменения устанавливается в размере 5%;

при стартовой или текущей цене в размере от 10000-кратного до 25000-кратного размера МРП (86 250 000 тенге) шаг изменения устанавливается в размере 2,5%;

при стартовой или текущей цене в размере от 25000-кратного до 50000-кратного размера МРП (172 500 000 тенге) и выше шаг изменения устанавливается в размере 1%;

при стартовой или текущей цене в размере от 50000-кратного размера МРП и выше шаг изменения устанавливается в размере 0,5%.

Результаты электронного аукциона по каждому проданному лоту оформляются электронным протоколом о результатах торгов, который подписывается на веб-портале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в день проведения электронного аукциона.

Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты электронного аукциона и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи лота по цене продажи.

Если электронный аукцион не состоялся, продавцом в день проведения торгов с использованием ЭЦП подписывается акт о несостоявшихся торгах.

При этом последующая реализация имущества проводится не позднее 10 календарных дней со дня подписания акта о несостоявшемся электронном аукционе, за исключением, когда кредиторами принято решение о продаже методом прямой продажи.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 февраля.

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