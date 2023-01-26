В Алматы врачи выходили новорожденного весом 510 грамм

Мальчик появился на свет 11 октября 2022 года на 25-й неделе беременности. Спустя 107 дней маму с малышом выписали из Центра перинатологии и детской кардиохирургии, сообщает Zakon.kz.

Мама новорожденного рассказала, что она сразу вызвала скорую помощь. Фельдшеры привезли ее в Центр перинатологии и детской кардиохирургии.

Женщину обследовали, у нее начались схватки. Малыша она родила сама, после рождения его сразу же забрали в реанимацию.

1,5 месяца анестезиологи Центра боролись за жизнь мальчика. Как рассказала врач неонатолог-реаниматолог Бейсеева Анель 30 дней новорожденный провел на искусственной вентиляции легких, и только после проведения всей необходимой медпомощи его перевели на неинвазивную вентиляцию легких. На 38 сутки ребенок смог дышать самостоятельно.



"Свой праздник "сорок дней" малыш с мамой отметили здесь. Мы провели обряд "Қырқынан шығару", искупали ребенка, срезали ногти, постригли волосы, в целом провели все действия, что предусматривает этот обряд и, конечно же, весь коллектив реанимации выразили свои пожелания маме и ребенку". Анель Бейсеева

На 42 сутки жизни ребенка перевели в палату интенсивной терапии. Как рассказала лечащий врач отделения Гульмира Желдибаева, его состояние оценивали как тяжелое, но стабильное.

"После всей необходимой терапии мы его стабилизировали. Так как ребенок был недоношенным, то у ребенка была выявлена ретинопатия. Офтальмологом была проведена операция по коррекции зрения, которая прошла успешно. На сегодня состояние ребенка удовлетворительное, ребенок сосет самостоятельно, вес набирает. Сейчас вес его составляет 2710 грамм. Сегодня он выписывается домой. Конечно же, ребенок в дальнейшем будет наблюдаться у специалистов амбулаторно". Гульмира Желдибаева

Мама малыша выразила благодарность всем медицинским сотрудникам.



