В Минздраве рассказали, пересмотрят ли цены на лекарства в Казахстане

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах Сената прокомментировала вопрос о том, планируется ли пересматривать предельные цены на лекарства в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, когда будут пересматривать предельные цены на лекарства и стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на них.



"Рассмотрение предельных цен на лекарства оптом и в розницу и в рамках ГОБМП и ОСМС мы завершили только недавно. Был подписан приказ, поэтому мы пока не планируем. Обычно пересматриваем – есть определенные критерии, при инфляции, которая переходит определенный коридор. Пересматриваются предельные цены не реже одного раза в год". Ажар Гиният

Министр заверила, что на сегодня нет проблем с дефицитом лекарств.

"Касательно лекарств из Украины проблем нет, с прошлого года мы этот вопрос отрегулировали – в 90% лекарственные лекарства в рамках ГОБМП и ОСМС были закуплены. И эта работа сейчас продолжается… Ни с Германий, ни с другими странами у нас проблем нет. Был вопрос в Павлодаре и Карагандинской области, что не хватает парацетамола в аптеках. На сегодняшний день проведены переговоры со всеми дистрибьюторами, которые привозят в аптеки лекарства, с парацетамолом в стране проблем нет. 500 тысяч с лишним упаковок имеется. Это только чистого парацетамола. Парацетамолсодержащих препаратов – 1,5 млн упаковок". Ажар Гиният

В целом, по ее словам, Минздрав в эпидсезон острых респираторных вирусных инфекций еженедельно мониторит все препараты, которые применяются при ОРВИ, гриппе и коронавирусе.





"Никаких проблем нет". Ажар Гиният

21 ноября 2022 года стало известно, что в Казахстане лекарства подорожали на 13% за год.

