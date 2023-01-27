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Крупный астероид приближается к Земле

Крупный астероид приближается к Земле Фото: pixabay
В ближайшие часы мимо нашей планеты пролетит астероид 2023 BU размером с автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Траектория полета небесного тела проходит очень близко к Земле. Астероид пролетит на Южной Америкой что называется на бреющем полете, буквально в нескольких километрах. Но опасности для жителей не представляет, сообщают ученые NASA.

2023 BU — один из пяти небесных камней, которые пролетят в эти дни близко к Земле. Самый крупный из них, размером с самолет, был замечен накануне.

Один из крупных небесных камней, который окрестили "Рождественским астероидом", приближался к Земле в декабре. Его могли наблюдать астрономы-любители из-за достаточно большого размера и близкой к планете траектории.

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