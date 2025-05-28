28 мая мимо Земли пролетят три потенциально опасных астероида

28 мая мимо Земли пролетят три астероида, которым присвоен класс потенциально опасных. Прямой угрозы для нашей планеты они не представляют, сообщает Zakon.kz.

По информации Interesting Engineering, в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) рассказали, что эти три объекта – 2025 KW (диаметр 29,7 м), 2025 JR (79,5 м) и 2025 KU1 (20,2 м) – по размерам сопоставимы с многоэтажным домом.

Еще два астероида – 2025 KT1 и 2025 JP – пролетели мимо Земли 26 и 27 мая. Диаметр первого составлял 12,8 м, а второго – 25,3 м.

По классификации NASA, "потенциально опасными" считаются астероиды, которые приближаются к Земле на расстояние 7,4 млн км. Несмотря на то, что все эти объекты летят с огромной скоростью, они не несут никакой реальной угрозы нашей планете.

Каждый год телескопы NASA фиксируют более 3 тыс. новых астероидов, приближающихся к Земле. При этом значительная часть из них сгорает в атмосфере.

Ранее стало известно, что объекты возле Венеры могут тоже потенциально угрожать Земле.