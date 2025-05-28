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Наука и технологии

28 мая мимо Земли пролетят три потенциально опасных астероида

Комета летит на Землю, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 08:55 Фото: pexels
28 мая мимо Земли пролетят три астероида, которым присвоен класс потенциально опасных. Прямой угрозы для нашей планеты они не представляют, сообщает Zakon.kz.

По информации Interesting Engineering, в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) рассказали, что эти три объекта – 2025 KW (диаметр 29,7 м), 2025 JR (79,5 м) и 2025 KU1 (20,2 м) – по размерам сопоставимы с многоэтажным домом.

Еще два астероида – 2025 KT1 и 2025 JP – пролетели мимо Земли 26 и 27 мая. Диаметр первого составлял 12,8 м, а второго – 25,3 м.

По классификации NASA, "потенциально опасными" считаются астероиды, которые приближаются к Земле на расстояние 7,4 млн км. Несмотря на то, что все эти объекты летят с огромной скоростью, они не несут никакой реальной угрозы нашей планете.

Каждый год телескопы NASA фиксируют более 3 тыс. новых астероидов, приближающихся к Земле. При этом значительная часть из них сгорает в атмосфере.

Ранее стало известно, что объекты возле Венеры могут тоже потенциально угрожать Земле.

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Аксинья Титова
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