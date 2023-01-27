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Землетрясение ощущалось в Алматы

Землетрясение произошло недалеко от Алматы Фото: pixabay
Утром 27 января в 190 км от Алматы зафиксировано землетрясение магнитудой в 5,2 балла, сообщает Zakon.kz.

По сообщению МЧС эпицентр землетрясения находился на территории Кыргызстана, в 190 км от Алматы.

Магнитуда колебаний составила 5,2 балла, в Алматы ощущалось как 2-3 балла.

"На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается. Звонков на линию "112" и "101" от жителей не поступало. По сообщению ГУ "Казселезащита" на гидротехнических сооружениях, деформации, просадки и образовани трещин не выявлено". пресс-служба МЧС

Пресс-служба Департамента по ЧС города Алматы призвала горожан не паниковать, сохранять спокойствие и придерживаться ряда правил.

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