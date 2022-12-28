Как вести себя во время землетрясения, рассказали алматинские спасатели
Фото: pixabay
Пресс-служба Департамента по ЧС города Алматы призвала горожан не паниковать, сохранять спокойствие и придерживаться ряда правил, сообщает Zakon.kz.
Правила поведения при землетрясении:
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстр;
- найдите надежное крепкое укрытие;
- если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен;
- покиньте помещение, если вы находитесь на первом, втором этаже (у вас в распоряжении 15-20 секунд);
- покиньте помещение, в многоэтажных домах – после прекращения толчков;
- отключите воду, газ, электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Ранее в 23:17 алматинцы почувствовали землетрясении.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ