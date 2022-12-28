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Как вести себя во время землетрясения, рассказали алматинские спасатели

землетрясение Фото: pixabay
Пресс-служба Департамента по ЧС города Алматы призвала горожан не паниковать, сохранять спокойствие и придерживаться ряда правил, сообщает Zakon.kz.

Правила поведения при землетрясении:

  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • отойдите от мебели, окна, люстр;
  • найдите надежное крепкое укрытие;
  • если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен;
  • покиньте помещение, если вы находитесь на первом, втором этаже (у вас в распоряжении 15-20 секунд);
  • покиньте помещение, в многоэтажных домах – после прекращения толчков;
  • отключите воду, газ, электричество;
  • возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Ранее в 23:17 алматинцы почувствовали землетрясении.

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Елена Беляева
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