Жители Алматы ощутили землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 в 323 км на юге от Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации СОМЭ МЧС РК, землетрясение произошло 8 ноября в 00 часов 09 минут алматинского времени. Эпицентр находился на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения: 13.3. Магнитуда: 6.1. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощущалось в Алматы, поселках Шолкоде, Узун-Булак, Кокпек – 2 балла.

Ранее 11 октября землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировали на территории Алматинской области в 249 км на юго-востоке от Алматы.