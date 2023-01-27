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Японские ученые измерили возраст далекой галактики с помощью кислорода

Японские ученые измерили возраст далекой галактики с помощью кислорода Фото: pixabay
Специалисты Национальной обсерватории Японии использовали кислород для изучения древней галактики, сообщает Zakon.kz.

Изображения галактика GHZ2 / GLASS-z12 удалось получить при помощи различных широкополосных цветовых фильтров, сказано в результатах исследования. Но вот установить расстояние до нее сразу не получалось. Ученые приняли решение использовать кислород — обычно он распространен в далеких галактиках из-за его относительно короткого периода формирования.

"Небольшое расстояние, которое различимо между кислородной линией и излучением звезд, может свидетельствовать о том, что эти древние галактики пострадали от сильных взрывов, которые унесли газ из центра галактики в область, окружающую галактику, а также за ее пределы", — сказано в результатах исследования.

В начале января появилось сообщение об открытии ранее неизвестной планеты. Ее обнаружили астронавты при помощи телескопа NASA TESS.

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