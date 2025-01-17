Астрономы создали самую большую панораму галактики Андромеда
Фото: NASA, ESA
Специалисты NASA совместно с астрономами из Вашингтонского университета, используя возможности космической обсерватории "Хаббл", завершили наиболее полное обследование галактики Андромеда, сообщает Zakon.kz.
Они представили ее панораму с разрешением 417 мегапикселей. На создание изображения ушло свыше 10 лет. Оно включает в себя более 600 снимков.
Фото: NASA, ESA
Огромная панорама размером 42 208 на 9870 пикселей – самая большая фотомозаика, когда-либо созданная с использованием орбитальной обсерватории "Хаббл".
Фото: NASA, ESA
Она включает 200 миллионов звезд, что составляет лишь часть от предполагаемого триллиона звезд, которые находятся в галактике Андромеда. Детали фотомозаики помогут ученым узнать больше об истории Андромеды, включая ее слияния с меньшими галактиками-спутниками.
Ранее космонавт запечатлел первую яркую комету в 2025 году.
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