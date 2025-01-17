#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
Наука и технологии

Астрономы создали самую большую панораму галактики Андромеда

Астрономы создали самую большую панораму галактики Андромеда, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 04:40 Фото: NASA, ESA
Специалисты NASA совместно с астрономами из Вашингтонского университета, используя возможности космической обсерватории "Хаббл", завершили наиболее полное обследование галактики Андромеда, сообщает Zakon.kz.

Они представили ее панораму с разрешением 417 мегапикселей. На создание изображения ушло свыше 10 лет. Оно включает в себя более 600 снимков.

Фото: NASA, ESA

Огромная панорама размером 42 208 на 9870 пикселей – самая большая фотомозаика, когда-либо созданная с использованием орбитальной обсерватории "Хаббл".

Фото: NASA, ESA

Она включает 200 миллионов звезд, что составляет лишь часть от предполагаемого триллиона звезд, которые находятся в галактике Андромеда. Детали фотомозаики помогут ученым узнать больше об истории Андромеды, включая ее слияния с меньшими галактиками-спутниками.

Ранее космонавт запечатлел первую яркую комету в 2025 году.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
ИИ помог доказать, что кошки копируют мимику друг друга как приматы – исследование
Наука и технологии
02:59, 18 января 2025
ИИ помог доказать, что кошки копируют мимику друг друга как приматы – исследование
Приводит ли ожирение к ранней смерти
Наука и технологии
20:42, 17 января 2025
Приводит ли ожирение к ранней смерти
Космонавт запечатлел первую яркую комету в 2025 году
Наука и технологии
19:16, 17 января 2025
Космонавт запечатлел первую яркую комету в 2025 году
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: