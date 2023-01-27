США ликвидировали ключевого главаря ИГ в Сомали

В Сомали по приказу президента США Джо Байдена военные ликвидировали ключевого лидера группировки "Исламское государство" (запрещенная в Казахстане террористическая организация) Билала аль-Судани, сообщает Zakon.kz.

Судани убили во время перестрелки в пещерном комплексе на севере Сомали, сообщает The Guardian.



Американские военные также ликвидировали 10 сообщников Судани.

"Аль-Судани отвечал за содействие растущему присутствию "Исламского государства" в Африке и за финансирование операций группировки по всему миру, в том числе в Афганистане". Министр обороны США Ллойд Остин

Со своей горной базы на севере Сомали он обеспечивал и координировал финансирование филиалов не только в Африке, но и в Афганистане.



10 лет назад, до вступления в ряды ИГ, Судани занимался вербовкой и подготовкой бойцов для экстремистского движения "Аль-Шабаб".

Операцию готовили в течение нескольких месяцев. Американские военные проводили тренировку на площадке, похожей на местность, где скрывался Судани.



Байден санкционировал удар в начале этой недели после консультаций с высшими должностными лицами в области обороны, разведки и безопасности.

Американские войска уже давно действуют в Сомали в координации с правительством страны. В основном армия США наносит авиаудары.

После того, как Байден стал президентом в 2021 году, количество авиаударов в Сомали сократилось.