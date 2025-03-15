Трамп заявил о ликвидации в Ираке беглого лидера ИГИЛ
Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские военные ликвидировали в Ираке беглого лидера террористической организации "Исламское государство" (запрещена в Казахстане), сообщает Zakon.kz.
Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social:
"Был ликвидирован беглый лидер ИГИЛ в Ираке. За ним неустанно охотились наши бесстрашные бойцы. Его жалкая жизнь была прервана вместе с жизнью другого члена ИГИЛ", – говорится в сообщении главы США.
Трамп не назвал имени ликвидированного лидера группировки, но добавил, что операцию американские военные провели в координации с правительством Ирака и курдским региональным правительством.
Фото: Truth Social
Ранее президент России Владимир Путин похвалил Дональда Трампа за то, что он "делает все" для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Сам глава США накануне заявлял, что в последние дни у Америки были "очень хорошие и продуктивные дискуссии" с российским лидером.
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