Трамп заявил о ликвидации в Ираке беглого лидера ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские военные ликвидировали в Ираке беглого лидера террористической организации "Исламское государство" (запрещена в Казахстане), сообщает Zakon.kz.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social:

"Был ликвидирован беглый лидер ИГИЛ в Ираке. За ним неустанно охотились наши бесстрашные бойцы. Его жалкая жизнь была прервана вместе с жизнью другого члена ИГИЛ", – говорится в сообщении главы США.

Трамп не назвал имени ликвидированного лидера группировки, но добавил, что операцию американские военные провели в координации с правительством Ирака и курдским региональным правительством.

Фото: Truth Social

Ранее президент России Владимир Путин похвалил Дональда Трампа за то, что он "делает все" для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Сам глава США накануне заявлял, что в последние дни у Америки были "очень хорошие и продуктивные дискуссии" с российским лидером.