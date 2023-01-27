Новые школы, поликлиники, трамваи - в Алматы продолжают обсуждать Генплан города

27 января во встрече участвуют горожане, эксперты в различных областях, а также архитекторы и члены Градостроительного совета, сообщает Zakon.kz.

За два дня мероприятия специалистами была учтена большая часть предложений экспертов. Жители южной столицы в рамках общественных обсуждений с июля отправляли и продолжают отправлять свои предложения к проекту нового Генерального плана. К принятию нового документа собрано более 10 тыс. предложений в виде анкет от горожан. Планируется собрать свыше 21 тыс. анкет. Все предложения жителей будут учитываться для создания комфортной городской среды и повышения качества жизни во всех районах Алматы.

Тема дискуссии в "Алматыгенплане" – "Развитие инженерных сетей: вододостаточность города до 2040 года и водоснабжение жителей". Также обсуждается новая схема электро- и теплоснабжения, поэтапного строительства пожарных депо в Алматы.

Сегодня в мероприятии участвуют жители восьми районов города. По словам генерального директора ТОО "НИИ "Алматыгенплан" Асхата Садуова, для развития инженерной инфраструктуры планируется ежегодно строить 280 км водопроводных сетей и обновлять 104 км существующих. Власти намерены каждый год прокладывать около 40 км теплосетей.

"Строительство новых насосных станций и обновление 73 км канализационных сетей обеспечит к концу 2030 года доступ 95% горожан к центральному водоотведению. Планируем реконструировать не менее 39 км тепловых сетей и модернизировать 22 малых котельных ежегодно. С принятием Генерального плана в городе будет создана инклюзивная среда для каждого жителя с равным доступом к объектам образования, здравоохранения, культуры. Не секрет, что школы перегружены. Мы имеем дефицит по первой смене в количестве 103 тыс. учеников. Существует две программы, по которым будет увеличиваться количество общеобразовательных школ. Запланировано строительство 188 школ. По дошкольному образованию – свыше 300 детских садов появится в Алматы. В здравоохранении будет построено 65 поликлиник, три больницы и 33 физкультурно-оздоровительных комплекса. Особое внимание будет уделено внедрению в городе принципов Smart City за счет развитой телекоммуникационной инфраструктуры". Асхат Садуов

Будут разработаны мастер-планы по пяти полицентрам, которые сформируют по образцу исторического центра Алматы. Уже на этапе планирования предусмотрена вся необходимая жилая, социальная, инженерная, транспортная, цифровая, коммерческая и рекреационная инфраструктура. Благодаря этому полицентры станут компактными и комфортными районами проживания, центрами деловой и общественной активности.

Второй день был посвящен транспорту. Состоялись активные дискуссии, граждане очень заинтересованы в изменениях.

"Ауэзовский район – самый активный и густонаселенный. Существует стратегия развития. В первую очередь будет возвращена трамвайная линия по ул. Толи би с выходом на "Барлык". Линия свяжет Наурызбайский район с Медеуским и Турксибским, проходя практически через все районы города. В Алатауском районе появится третий вокзал, который должен будет связать по улице Саина Ауэзовский район. Таким образом мы намерены снять нагрузку со второго вокзала, чтобы жители напрямую, а не через весь город могли попасть в густонаселенные районы. Скоро приступим к проектированию следующих станций метро до станции "Барлык" на западе города, так как метро становится самым популярным транспортом в южной столице". Асхат Садуов

В следующей очереди изменения коснутся соединения третьего вокзала в Алатауском районе с новыми полицентрами на севере в Жетусуском районе, полицентра "Восточные ворота" на стыке Медеуского и Турксибского районов.

Также планами предусмотрено создание линии трамвая на Момышулы – Торайгырова в Ауэзовскоом районе, в последнюю очередь закольцуют ул. Торайгырова с ул. Момушылы.

В новом Генеральном плане сделан упор на расширение пешеходной инфраструктуры, создание новых точек притяжения во всех районах Алматы. Кроме того, будут созданы новые выделенные полосы, сети велодорог и велополос, системы проката велосипедов и электросамокатов. Эти меры приведут к увеличению поездок на общественном транспорте в 1,6 раза – до 2,3 млн.

В перспективе развития города будет проведена большая работа для обеспечения безопасности: планируется продолжать внедрение сервисной модели полиции. Также будет реализовано полное освещение всех улиц, а опасные точки на автодорогах на 90% охватят видеонаблюдением. Усовершенствуется и готовность города к природным и техногенным чрезвычайным ситуациям. По дальнейшей застройке при проектировании строительных объектов решения будут приниматься с учетом "розы ветров" для улучшения экологической ситуации.

Как сообщила начальник отдела перспективного проектирования АО "Институт "КазНИПИ Энергопром" Алия Мамурбекова, для снижения загрязнения воздушного бассейна запланированы перевод ТЭЦ-2 на газ, газификация промышленных предприятий и частных домов. Для сохранения экологического баланса будет создан устойчивый "экологический" каркас города – новые парки, скверы и зеленые зоны. Запланировано высадить 2,5 млн деревьев, 700 тыс. из которых уже высажены.

25 января акимат и ТОО "НИИ "Алматыгенплан" начали общественные обсуждения нового Генерального плана Алматы до 2040 года. Действующий Генеральный план был утвержден более 20 лет назад – в 2002 году, и не учитывал рост потребностей города. Внесенные в генплан корректировки не могли его комплексно усовершенствовать: документ не учитывал изменения, утратил свою актуальность и нуждался в кардинальном пересмотре. Именно поэтому в прошлом году по поручению акима Алматы Ерболата Досаева была начата работа над новым Генеральным планом с установлением временного горизонта его реализации до 2040 года.

