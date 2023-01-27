Ужесточение наказания за маты: разъяснение Минюста

С марта в Казахстане любителей материться в общественных местах ожидает серьезный штраф. Об этом рассказала на брифинге в СЦК вице-министр юстиции Алма Муканова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ напомнили, что с марта тех, кто матерится в общественных местах, будут штрафовать на 69 тыс. Или им грозит арест на 30 суток.

"Такие нормы вносятся в статью 434 КоАП РК. Они должны вступить в силу в начале марта. Санкция данной статьи – штраф в размере 20 МРП (в 2023 году 1 МРП – 3450 тенге), либо адмарест. В санкции статьи нет предупреждения". Вице-министр юстиции Алма Муканова

Вице-министр также сообщила, что это не единственная норма, предусматривающая ответственность за маты.

"73 статья КоАП РК за использование в семье предусматривает предупреждение или штраф в размере 5 МРП. А за мат в адрес учителя или врача предусмотрен штраф в размере 10 МРП". Алма Муканова

По ее словам, каждый такой случай рассматривается судами в индивидуальном порядке, и принимается решение, какую норму применить.

C марта 2023 года в Казахстане за мат в общественном месте, приставания и осквернение зданий нарушителю может грозить штраф 69 тысяч тенге или арест до 30 суток. Позже в МВД пояснили, при каких обстоятельствах будут штрафовать за маты.