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Ужесточение наказания за маты: разъяснение Минюста

Норму об ужесточении наказания за маты разъяснили в Минюсте Фото: free svg
С марта в Казахстане любителей материться в общественных местах ожидает серьезный штраф. Об этом рассказала на брифинге в СЦК вице-министр юстиции Алма Муканова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ напомнили, что с марта тех, кто матерится в общественных местах, будут штрафовать на 69 тыс. Или им грозит арест на 30 суток. 

"Такие нормы вносятся в статью 434 КоАП РК. Они должны вступить в силу в начале марта. Санкция данной статьи – штраф в размере 20 МРП (в 2023 году 1 МРП – 3450 тенге), либо адмарест. В санкции статьи нет предупреждения". Вице-министр юстиции Алма Муканова

Вице-министр также сообщила, что это не единственная норма, предусматривающая ответственность за маты. 

"73 статья КоАП РК за использование в семье предусматривает предупреждение или штраф в размере 5 МРП. А за мат в адрес учителя или врача предусмотрен штраф в размере 10 МРП". Алма Муканова

По ее словам, каждый такой случай рассматривается судами в индивидуальном порядке, и принимается решение, какую норму применить. 

C марта 2023 года в Казахстане за мат в общественном месте, приставания и осквернение зданий нарушителю может грозить штраф 69 тысяч тенге или арест до 30 суток. Позже в МВД пояснили, при каких обстоятельствах будут штрафовать за маты. 

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