Как спланировали линию БРТ в новом генплане Алматы

Алматинцев беспокоит строительство линии БРТ, с запуском которой на дорогах образовались пробки. Во время общественных обсуждений нового генплана жительница поинтересовалась тем, как будет создана следующая линия в Алмалинском районе, сообщает Zakon.kz.

Архитектор Валерия Букейханова, член общественного совета Алмалинского района, обеспокоена тем, что если строительство линии БРT на улице Толе би спроектируют по аналогии, как на улице Тимирязева, движение будет парализовано, пропускная способность на Толе би только усугубится.

"Строительство на ул. Толе би предполагает снос большого количества деревьев, а это предпарковая зона города. Наверное, уместнее было бы туда пустить линию LRT – это экологически чистый транспорт, он никак не повредит окружающей экологии. И я думаю, что жители будут это приветствовать. Отсюда такое предложение: прежде чем давать разрешение на строительство БРТ, необходимо организовать общественные слушания в ЦОНах или на других удобных для граждан территориях, чтобы обсудить запланированные работы. Неправильно начинать действовать и что-то менять без общественных слушаний. Без мнения каждого жителя эти работы делать нельзя", – задала вопрос алматинка.

Женщина привела в пример строительство БРТ в Орбите, по ул. Мустафина и Тимирязева, где с появлением скоростной линии для общественного транспорта стало проезжать еще более затруднительно.

Фото: Zakon.kz

На данный вопрос ответили несколько специалистов. Первым выступил эксперт-транспортник Роман Барабанов, сообщив, что по Толе би запланирована линия LRT – это трамваи, экотраспорт, и проект уже на стадии рассмотрения. Также он высказался о проекте БРТ.



"Что касается конфигурации БРТ, то нужно опираться на существующие вокруг нас городские условия. Надо понимать, что все коридоры выстроены плотно к населенным пунктам, к районам, которые сейчас существуют и будут созданы в дальнейшем. Соответственно, если там не давать приоритета общественному транспорту, не ускорять его движение, не увеличивать его количество, то альтернативы перемещению на авто придумать будет невозможно". Роман Барабанов

Валерия уточнила, что у архитекторов в трассировке БРТ идет спуск от ул. Желтоксан до ул. Толе би и от ул. Толе би в сторону Восточной объездной, где дорога сужается. И если будущее БРТ будет создано на основе проекта по ул. Тимирязева, то в этом районе – предпарковом, очень зеленом – из-за интенсивности потока жителей с появлением новой линии создадутся большие неудобства при перемещении.

В свою очередь руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев пояснил, что действительно линия БРТ первой очереди второй линии предусмотрена до ул. Байтурсынова с последующим продолжением по ул. Желтоксан, вниз до ул. Толе би, пояснив, как это разработано.

"В восточном направлении она будет уходить именно на улицу Толе би. Но на данных участках строительство БРТ будет выполняться по крайним полосам проезжей части и без сноса каких-либо зеленых насаждений", – успокоил специалист горожанку. Сагындык Телибаев

В Алматы прошли общественные обсуждения нового генплана города, разработанного до 2040 года. 27 января во встрече участвовали горожане, эксперты в различных областях, а также архитекторы и члены Градостроительного совета.