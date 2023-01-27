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Никита Михайлис стал автором самой красивой шайбы за неделю в КХЛ

Хоккей Герой КХЛ Фото: Instagram/nikitamikhailis
Континентальная хоккейная лига опубликовала подборку лучших голов 20-й недели, где главный приз достался форварду казахстанского клуба "Барыс" Никите Михайлису, сообщает Zakon.kz.

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Эту шайбу нападающий столичного клуба Михайлис забил в ворота челябинского "Трактора" на выездной встрече 19 января. Он забросил решающий гол в овертайме, который принес победу "Барысу" – 3:2.

Возможность повторить свое мастерство еще раз выпадет Никите Михайлису 27 января, когда форвард в составе астанчан выйдет на лед снова против "Трактора". Но уже на арене "Барыса" в Астане, где они встречаются в рамках игр КХЛ. Начало поединка – в 19:30.


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