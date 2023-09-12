Новичок "Барыса" забил одну из красивых шайб минувшей недели КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала видео подборку 10-ти лучших голов прошедшей недели регулярного чемпионата, куда сумел войти американский форвард столичного клуба "Барыс" Райли Барбер, сообщает Zakon.kz.

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Американский форвард столичного клуба "Барыс" Райли Барбер забросил одну из самых красивых шайб. Гол, заброшенный в ворота новосибирской "Сибири", оказался на пятой строчке топ–10 минувшей недели.





Опытный хоккеист Райли Барбер пополнил состав казахстанского клуба в начале августа, и уже играет одну из ведущих ролей в команде.

"Барыс" накануне потерпел пятое поражение кряду в новом сезоне КХЛ. Астанчане не смогли одолеть в гостях московское "Динамо", проиграв в овертайме – 3:4. Наставник столичной дружины Андрей Скабелка позже объяснил причину ряда поражений.