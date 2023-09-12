Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Новичок "Барыса" забил одну из красивых шайб минувшей недели КХЛ

Новичок "Барыса" забил одну из красивых шайб минувшей недели КХЛ Фото: Instagram/barys_official
Континентальная хоккейная лига опубликовала видео подборку 10-ти лучших голов прошедшей недели регулярного чемпионата, куда сумел войти американский форвард столичного клуба "Барыс" Райли Барбер, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Американский форвард столичного клуба "Барыс" Райли Барбер забросил одну из самых красивых шайб. Гол, заброшенный в ворота новосибирской "Сибири", оказался на пятой строчке топ–10 минувшей недели. 


Опытный хоккеист Райли Барбер пополнил состав казахстанского клуба в начале августа, и уже играет одну из ведущих ролей в команде.  

"Барыс" накануне потерпел пятое поражение кряду в новом сезоне КХЛ. Астанчане не смогли одолеть в гостях московское "Динамо", проиграв в овертайме – 3:4. Наставник столичной дружины Андрей Скабелка позже объяснил причину ряда поражений.

Читайте также

Знаменитая казахстанская шахматистка обратилась к болельщикам
Знаменитая казахстанская шахматистка обратилась к болельщикам
Футбол Купля Особняка
Месси купил особняк почти за 11 млн долларов на берегу Флориды
Илья Ильин с женой планируют заняться расследованием допинг-скандала 2016 года
Илья Ильин с женой планируют заняться расследованием допинг-скандала 2016 года
Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как казахстанцы отдохнут в октябре
Как казахстанцы отдохнут в октябре 2023 года
Налог на ТС, Казахстан, транспортный налог
Отменят ли в Казахстане транспортный налог с 1 января 2025 года
клевер
Любимчики удачи: какие знаки зодиака будет преследовать удача до конца сентября
дом
Цены на покупку и аренду жилья в Казахстане повысились
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления