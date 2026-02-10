В Астане поджигатель мусорных баков попал на видео и лишился свободы

Фото: ДП Астаны

В Астане мужчина поджег мусорные баки, попав на камеру наблюдения, и лишился свободы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент зарегистрирован на территории торгового центра, расположенного по улице Караменди би Шакаулы. "На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и провели соответствующие проверочные мероприятия. Правонарушитель был установлен и привлечен к ответственности по части 2 статьи 147-1 Кодекса об административных правонарушениях", - сообщили в полиции 10 февраля 2026 года. Решением суда гражданин 50-летний нарушитель арестован на 30 суток. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana) 9 февраля в Астане загорелась обшивка многоэтажки, пожарным удалось предотвратить распространение огня на жилой комплекс.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: