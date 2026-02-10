В Астане поджигатель мусорных баков попал на видео и лишился свободы
В Астане мужчина поджег мусорные баки, попав на камеру наблюдения, и лишился свободы, сообщает Zakon.kz.
Инцидент зарегистрирован на территории торгового центра, расположенного по улице Караменди би Шакаулы.
"На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и провели соответствующие проверочные мероприятия. Правонарушитель был установлен и привлечен к ответственности по части 2 статьи 147-1 Кодекса об административных правонарушениях", - сообщили в полиции 10 февраля 2026 года.
Решением суда гражданин 50-летний нарушитель арестован на 30 суток.
9 февраля в Астане загорелась обшивка многоэтажки, пожарным удалось предотвратить распространение огня на жилой комплекс.
