Происшествия

В Астане поджигатель мусорных баков попал на видео и лишился свободы

поджог баков в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 16:35 Фото: ДП Астаны
В Астане мужчина поджег мусорные баки, попав на камеру наблюдения, и лишился свободы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент зарегистрирован на территории торгового центра, расположенного по улице Караменди би Шакаулы. 

"На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и провели соответствующие проверочные мероприятия. Правонарушитель был установлен и привлечен к ответственности по части 2 статьи 147-1 Кодекса об административных правонарушениях", - сообщили в полиции 10 февраля 2026 года.

Решением суда гражданин 50-летний нарушитель арестован на 30 суток. 

9 февраля в Астане загорелась обшивка многоэтажки, пожарным удалось предотвратить распространение огня на жилой комплекс. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
