Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Конора Макгрегора сбила машина

Конора Макгрегора сбила машина Фото: Instagram/thenotoriousmma
Бывшего двукратного чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора сбила машина, когда он катался на велосипеде, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал 27 января в Instagram.

Спортсмена сбила машина, когда он катался на велосипеде. Он заявил, что водитель не увидел его из-за сильного солнца.

"На полной скорости прямо на меня. Слава богу, мое время еще не пришло. Спасибо борьбе и дзюдо также", — добавил боец, подчеркнув, что жизнь ему спасли навыки правильной координации.




"Приятель, это гадко. Я мог умереть там… Повезло, что мне удалось выжить, ребята", — сказал Макгрегор на видео.

Водитель автомобиля, которого зовут Ник, был потрясен этим инцидентом. На видео он сказал, что "ничего не видел" и "очень сожалеет" о том, что сбил Макгрегора.

Сам ирландец дал понять, что не собирается выдвигать обвинения, и просто попросил водителя положить его поврежденный велосипед в багажник автомобиля и подвезти его домой.

Читайте также

В Риддере пьяная мать уронила двухлетнего сына с балкона

Тело погибшего лежало незамеченным в Уральске, пока убийца не пришел в полицию

МИД РК осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Константин Вноровский
Ирландия Макгрегор Конор
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Жена Ильи Ильина провела обряд бетагар
Жена Ильи Ильина провела обряд беташар
Автомобиль разорвало напополам, три человека погибли – ДТП в Алматы
Автомобиль разорвало напополам, три человека погибли – ДТП в Алматы
Сотрудников КНБ арестовали в Астане
Сотрудников КНБ арестовали в Астане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления