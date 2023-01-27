Бывшего двукратного чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора сбила машина, когда он катался на велосипеде, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал 27 января в Instagram.

Спортсмена сбила машина, когда он катался на велосипеде. Он заявил, что водитель не увидел его из-за сильного солнца.

"На полной скорости прямо на меня. Слава богу, мое время еще не пришло. Спасибо борьбе и дзюдо также", — добавил боец, подчеркнув, что жизнь ему спасли навыки правильной координации.













"Приятель, это гадко. Я мог умереть там… Повезло, что мне удалось выжить, ребята", — сказал Макгрегор на видео.

Водитель автомобиля, которого зовут Ник, был потрясен этим инцидентом. На видео он сказал, что "ничего не видел" и "очень сожалеет" о том, что сбил Макгрегора.



Сам ирландец дал понять, что не собирается выдвигать обвинения, и просто попросил водителя положить его поврежденный велосипед в багажник автомобиля и подвезти его домой.