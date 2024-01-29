Конор Макгрегор дебютировал в кино
Фото: Instagram/thenotoriousmma
Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор сыграл в новом боевике с Джейком Джилленхолом. Это был дебют для ирландского бойца смешанных боевых искусств, сообщает Zakon.kz.
"Дом у дороги" – ремейк одноименного фильма 1989 года. Премьера запланирована на 21 марта 2024 года. Сам 35-летний боец назвал предстоящий фильм "самым диким боевиком всех времен".
Еще 25 января 2024 года Макгрегор поблагодарил всех за съемки.
В подписи к публикации он отметил:
"Честь дебютировать вместе с таким звездным актером и командой!"
На следующий день он разместил небольшой видеоролик, состоящий из кратких и наиболее зрелищных фрагментов картины.
Комментаторы сразу заявили, что Конор – прирожденный актер.
- Он настоящий актер.
- Ведет себя так же, как во время пресс-конференций.
- Режиссеры сказали ему: будь самим собой.
- Многие посмотрят его только из-за Макрегора.
- Конор играет самого себя.
- Ему самому по кайфу эта роль.
- Макгрегора не нужно переводить! У него голос кайф.
- Почему нет настоящего названия? "Выходные Конора", – шутят пользователи Сети.
В начале 2024 года Макгрегор после долгого простоя из-за травмы объявил о своем возвращении в октагон известного американского промоушена, где его соперником станет Майкл Чендлер.
Читайте также
В Венеции стартовал традиционный карнавал
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript