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Конор Макгрегор дебютировал в кино

Конор Макгрегор дебютировал в боевике Фото: Instagram/thenotoriousmma
Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор сыграл в новом боевике с Джейком Джилленхолом. Это был дебют для ирландского бойца смешанных боевых искусств, сообщает Zakon.kz.

"Дом у дороги" – ремейк одноименного фильма 1989 года. Премьера запланирована на 21 марта 2024 года. Сам 35-летний боец назвал предстоящий фильм "самым диким боевиком всех времен".

Еще 25 января 2024 года Макгрегор поблагодарил всех за съемки.

В подписи к публикации он отметил:

"Честь дебютировать вместе с таким звездным актером и командой!"

На следующий день он разместил небольшой видеоролик, состоящий из кратких и наиболее зрелищных фрагментов картины.

Комментаторы сразу заявили, что Конор – прирожденный актер.

  • Он настоящий актер.
  • Ведет себя так же, как во время пресс-конференций.
  • Режиссеры сказали ему: будь самим собой.
  • Многие посмотрят его только из-за Макрегора.
  • Конор играет самого себя.
  • Ему самому по кайфу эта роль.
  • Макгрегора не нужно переводить! У него голос кайф.
  • Почему нет настоящего названия? "Выходные Конора", – шутят пользователи Сети.

В начале 2024 года Макгрегор после долгого простоя из-за травмы объявил о своем возвращении в октагон известного американского промоушена, где его соперником станет Майкл Чендлер.

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