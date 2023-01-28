В Алматы и еще четырех городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Синоптики объявили о неблагоприятных метеоусловиях, которые прогнозируются в пяти городах Казахстана на 28 января, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", согласно данным бюллетеня состояния воздушного бассейна республики, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Атырау, Актобе, Жезказгане и Шымкенте. Специалисты пояснили, что наступление такого режима происходит в случае сочетания краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При таких условиях возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Ранее сообщалось, что на юго-западе Казахстана ожидаются осадки 28 января. Читайте также Что смогут наблюдать земляне в звездном небе в 2023 году Новые павлодарские автобусы застряли на границе с Китаем Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

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