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В Алматы и еще четырех городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия

неблагоприятные метеорологические условия в Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики объявили о неблагоприятных метеоусловиях, которые прогнозируются в пяти городах Казахстана на 28 января, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", согласно данным бюллетеня состояния воздушного бассейна республики, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Атырау, Актобе, Жезказгане и Шымкенте.

Специалисты пояснили, что наступление такого режима происходит в случае сочетания краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При таких условиях возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что на юго-западе Казахстана ожидаются осадки 28 января.

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Оксана Житникова
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