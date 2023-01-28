В Алматы и еще четырех городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия
По информации РГП "Казгидромет", согласно данным бюллетеня состояния воздушного бассейна республики, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Атырау, Актобе, Жезказгане и Шымкенте.
Специалисты пояснили, что наступление такого режима происходит в случае сочетания краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При таких условиях возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщалось, что на юго-западе Казахстана ожидаются осадки 28 января.