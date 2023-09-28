В Алматы и еще четырех городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В четверг 28 сентября неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Усть-Каменогорске, Риддере, Атырау, Актобе и Алматы сообщает Zakon.kz

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