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В Алматы и еще четырех городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В Алматы и еще четырех городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В четверг 28 сентября неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Усть-Каменогорске, Риддере, Атырау, Актобе и Алматы сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28 сентября.

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Елена Вебер
Казахстан
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