В Алматы и еще четырех городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В четверг 28 сентября неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Усть-Каменогорске, Риддере, Атырау, Актобе и Алматы сообщает Zakon.kz
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28 сентября.
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