61 человек заразились коронавирусом в Казахстане за сутки

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По данным Мизндрава, за минувшие в сутки в Казахстане зарегистрировали 61 случай заражения Covid-19, днем ранее, по стране выявили 68 случаев, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 28 января лечение от КВИ продолжают получать 1 731 человек (–1 586+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находится – 111 пациент, на амбулаторном – 1 620 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент;

на аппарате ИВЛ – 1 пациент. Новость по теме В ВОЗ обеспокоены новым ростом смертности от COVID-19 Читайте также Стоматологи назвали своих врагов - пять главных разрушителей зубной эмали

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