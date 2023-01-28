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Цены на нефть снизились на ведущих мировых биржах

цена нефти снизилась Фото: pixabay
Мировые цены на нефть снизились на вечерних торгах в пятницу более чем на 1%. По мнению специалистов, такой спад – реакция рынков, которые оценивают статистику по добыче и запасам этого вида сырья, сообщает Zakon.kz.

Агентство Прайм сообщило, что по состоянию на 00:42 по времени Астаны цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,47%, до 86,18 доллара за баррель. А мартовских фьючерсов на WTI – на 2,17%, до 79,25 доллара.

"Стоимость нефти может завершить эту неделю снижением, за предыдущие четыре дня марка Brent снизилась в цене на 0,14%, марка WTI – на 0,08%", – уточняется в информации.

Отмечается, что согласно опубликованным данным Министерства энергетики США, объемы добычи нефти в стране за неделю не изменились по сравнению с предыдущей неделей, остались на уровне 12,2 миллиона баррелей в день. При этом коммерческие ее запасы выросли на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 448,5 миллиона баррелей.

"Прогнозы хорошей погоды, высокий уровень добычи и хорошие уровни запасов способствуют резкому нисходящему импульсу", – цитирует портал MarketWatch аналитиков Sevens Report Research.

По ранее опубликованным данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю сократилось на 4 – до 609 агрегатов.

Согласно данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 27 января средневзвешенный курс доллара составил 460,43 тенге, снизившись на 0,88 тенге.

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