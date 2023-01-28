Действие брони по электронной очереди авто продлили на пропускном пункте на границе с Китаем

На пункте пропуска "Нур жолы" на границе с Китаем продлили действие брони по электронной очереди, сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект проводился с 10 марта по 31 декабря 2022 года.

По данным Комитета государственных доходов, на данный момент в систему "Qoldau.kz" осуществлена миграция очереди в количестве 19 803 машин, ранее состоявших в "E-border.kz".

"В связи со значительным количеством бронирований в очереди "E-border.kz", а также учитывая текущую пропускную способность пункта пропуска, госорганами принято компромиссное решение продлить действие ранее выданной брони".

Внедрен следующий распределительный механизм:

С 31 января до 1 марта 2023 года – 70 машин на платформе "Qoldau.kz" будут проходить из старой очереди от "E-Border.kz", 30 машин – "скоропортящиеся товары", экспортные или габаритные грузы и другие категории согласно временной схеме пропуска с использованием электронной очереди.

"После 1 марта 2023 года соотношение будет изменено, и пропускная способность будет увеличиваться. Это будет 70 и более автомобилей из старой очереди, 30 автомобилей – по внеочередному порядку, и еще 30 машин и более – для авто, забронировавших очередь через новый сервис "CarGoRuqsat". Данное соотношение будет корректироваться системой, исходя из пропускной способности пунктов пропуска КНР и РК (проектная мощность на данном переходе составляет 1100 АТС в сутки)".

По словам комитета, предлагаемая схема учитывает интересы всех сторон: и государства – по внедрению эффективного инструмента регулирования очереди, и участников внешнеторговой деятельности, как уже забронировавших ранее очередь, так и тех, кто только планирует занять очередь.

"Согласно правилам, регистрация машины в новом сервисе "CarGoRuqsat" осуществляется при отсутствии активной брони по данному транспортному средству, в т.ч. по списку "E-border.kz".

Ожидается, что новая система позволит перевозчикам заранее планировать свою поездку, выстроить правильный маршрут и выбирать между автомобильными пунктами пропуска, где наименьший трафик транспортных средств.

На казахстанско-китайской границе функционируют пять автомобильных и два железнодорожных пункта пропуска, а также грузовой терминал таможенного поста.

С 10 января 2023 года китайская сторона сняла ранее введенные ограничительные и карантинные меры на казахстанско-китайском участке государственной границы.

