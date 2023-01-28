Угнанный в Алматы автомобиль обнаружили в Шымкенте

Об угоне Hyundai в полицию заявила владелица. По ее словам, неизвестные похитили иномарку за четыре часа, что она была припаркована во дворе одного из домов в микрорайоне "Дарабоз", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Алматы, установить маршрут передвижения угонщика и факт подмены госномера удалось благодаря системе видеонаблюдения. Чтобы не вызвать подозрения, злоумышленник установил на угнанную машину номерные знаки от идентичного авто.

В результате сотрудники криминальной полиции блокировали угнанный в Алматы автомобиль в Шымкенте.

Подозреваемый задержан. Им оказался гр. К. 2000 г.р., который поспешил оправдаться, заявив, что угон иномарки ему "заказал" сын потерпевшей – они оказались друзьями.



"Истинные обстоятельства, мотив преступления мы непременно установим. Версия "о заказе" тоже тщательно проверяется. Не исключено, что угон молодые люди могли спланировать с целью получения страховых выплат. Досудебное расследование продолжается", – рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Дидар Аханов.

Ранее стало известно, что в Караганде работник СТО угнал авто клиента.