Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Угнанный в Алматы автомобиль обнаружили в Шымкенте

Угнанный в Алматы авто найден в Шымкенте Фото: ДП Алматы
Об угоне Hyundai в полицию заявила владелица. По ее словам, неизвестные похитили иномарку за четыре часа, что она была припаркована во дворе одного из домов в микрорайоне "Дарабоз", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Алматы, установить маршрут передвижения угонщика и факт подмены госномера удалось благодаря системе видеонаблюдения. Чтобы не вызвать подозрения, злоумышленник установил на угнанную машину номерные знаки от идентичного авто.

В результате сотрудники криминальной полиции блокировали угнанный в Алматы автомобиль в Шымкенте.

Подозреваемый задержан. Им оказался гр. К. 2000 г.р., который поспешил оправдаться, заявив, что угон иномарки ему "заказал" сын потерпевшей – они оказались друзьями.

"Истинные обстоятельства, мотив преступления мы непременно установим. Версия "о заказе" тоже тщательно проверяется. Не исключено, что угон молодые люди могли спланировать с целью получения страховых выплат. Досудебное расследование продолжается", – рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Дидар Аханов.

Ранее стало известно, что в Караганде работник СТО угнал авто клиента.

Читайте также

Домработница вынесла золото на миллион тенге из столичной квартиры

Родные не могли связаться с мужчиной, водворенным в ИВС – в полиции дали комментарий

В Астане ликвидирован канал поставки наркотиков

Оксана Житникова
Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
неблагоприятные метеорологические условия в Алматы
В Алматы и еще четырех городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Что смогут наблюдать земляне в звездном небе в 2023 году
Что смогут наблюдать земляне в звездном небе в 2023 году
ВКО, застройка
Даниал Ахметов пригрозил уволить акима Усть-Каменогорска за незаконное строительство
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления