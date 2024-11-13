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Приехал из другой страны, чтобы угнать свой бывший автомобиль: подробности угона иномарки в Астане

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 12:15 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Полиция Астаны рассказала детали угона дорогой иномарки иностранцем, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП, житель столицы обратился в полицию с заявлением об угоне недавно приобретенного автомобиля стоимостью более 15 млн тенге. По его словам, он купил машину через объявление на сайте и оформил сделку в автосалоне. После покупки автомобилем пользовалась его супруга, которая припарковала его вечером в паркинге ЖК, однако утром обнаружила пропажу.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции задержали 25-летнего иностранца, подозреваемого в угоне автомобиля марки LIXIANG L7. Записи с камер видеонаблюдения показали, что мужчина вошел в паркинг, с помощью приложения разблокировал автомобиль и скрылся на нем", – сказано в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемого на трассе, когда он пытался покинуть страну. Во время расследования выяснилось, что ранее он оставил машину в залог у себя на родине и не погасил долг, после чего автомобиль был перепродан.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Иностранец водворен в ИВС ДП Астаны.

Ранее полиция Карагандинской области рассказывала о задержании иностранца на угнанном в Астане авто, на трассе Екатеринбург – Алматы, не доезжая 50 км до города Балхаша. Мужчина не может общаться ни на государственном, ни на русском языке.

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