Еще одна стрельба в Израиле: ранены два человека

Два израильтянина были ранены после стрельбы в Восточном Иерусалиме через несколько часов после того, как вооруженный мужчина убил семь человек возле синагоги, сообщает Zakon.kz.

По данным The Guardian, служба скорой помощи Израиля сообщила, что двое мужчин сильно пострадали в результате инцидента возле Старого города в субботу утром. Представитель полиции сообщил Армейскому радио Израиля, что нападавший был "нейтрализован".





Стрельба произошла после того, как палестинский боевик застрелил семерых человек возле синагоги на окраине города, когда они уходили с субботней молитвы.

Атака в израильском поселении Неве-Яаков стала самой жестокой атакой на израильтян за последние годы. Это нападение, в свою очередь, произошло через день после самого смертоносного рейда израильской армии на Западном берегу за два десятилетия , в ходе которого были убиты девять палестинцев, в том числе двое мирных жителей.

