Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Еще одна стрельба в Израиле: ранены два человека

Еще одна стрельба в Израиле: ранено два человека Фото: pixabay
Два израильтянина были ранены после стрельбы в Восточном Иерусалиме через несколько часов после того, как вооруженный мужчина убил семь человек возле синагоги, сообщает Zakon.kz.

По данным The Guardian, служба скорой помощи Израиля сообщила, что двое мужчин сильно пострадали в результате инцидента возле Старого города в субботу утром. Представитель полиции сообщил Армейскому радио Израиля, что нападавший был "нейтрализован".


Стрельба произошла после того, как палестинский боевик застрелил семерых человек возле синагоги на окраине города, когда они уходили с субботней молитвы.

Атака в израильском поселении Неве-Яаков стала самой жестокой атакой на израильтян за последние годы. Это нападение, в свою очередь, произошло через день после самого смертоносного рейда израильской армии на Западном берегу за два десятилетия , в ходе которого были убиты девять палестинцев, в том числе двое мирных жителей.

Читайте также

Стрельбу в Иерусалиме устроил 13-летний подросток

После столкновения с КАМАЗом в Атырауской области погиб пассажир Skoda

Столичные врачи прооперируют мужчину в Актау, на которого упал диван

Мухит Турсынали
Израиль
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
неблагоприятные метеорологические условия в Алматы
В Алматы и еще четырех городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Что смогут наблюдать земляне в звездном небе в 2023 году
Что смогут наблюдать земляне в звездном небе в 2023 году
ВКО, застройка
Даниал Ахметов пригрозил уволить акима Усть-Каменогорска за незаконное строительство
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления