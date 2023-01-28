Насколько опасен искусственный интеллект

Фото: pixabay

Исследователи из Оксфордского университета предупредили британских законодателей, что сильный искусственный интеллект может оказаться не менее опасным, чем ядерное оружие, сообщает Zakon.kz.

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