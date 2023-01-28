Насколько опасен искусственный интеллект
Фото: pixabay
Исследователи из Оксфордского университета предупредили британских законодателей, что сильный искусственный интеллект может оказаться не менее опасным, чем ядерное оружие, сообщает Zakon.kz.
По словам исследователей, разработка и создание ИИ должно регулироваться уполномоченными органами.
"Есть некоторые основания для надежды на то, что мы неплохо справились с регулированием использования ядерного оружия. Если бы мы смогли понять, что продвинутый ИИ представляет такую же опасность, что и ядерное оружие, то, возможно, мы могли бы прийти к аналогичным основам для управления им".
Ученые считают, что у человечества должны быть средства, чтобы пресечь действия вышедшего из под контроля искусственного интеллекта.
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