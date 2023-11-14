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Искусственный интеллект может вмешаться в ход выборов в Великобритании

Искусственный интеллект может представлять угрозу для выборов в Великобритании Фото: pixabay
Искусственный интеллект может стать угрозой для честных выборов в Великобритании. Об этом предупредили в британском Национальном центре по кибербезопасности, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Sky News 14 ноября, Национальный центр по кибербезопасности заявил, что технологии искусственного интеллекта представляют угрозу для выборов, которые должны пройти в Великобритании в январе 2025 года.

В отчете центра говорится, что способность ИИ создавать "все более реалистичные дипфейк-видео и другие формы дезинформации" может оказать влияние на предпочтения избирателей. Сам по себе искусственный интеллект не будет создавать новых рисков: вместо этого он усилит воздействие уже существующих приемов манипуляции. Созданные ИИ фейковые видео и публикации могут стремительно распространяться по соцсетям, тем самым формируя общественное мнение.

Центр по кибербезопасности также указывает, что с момента предыдущих всеобщих выборов в 2019 году в Великобритании существенно повысился риск внешнего вмешательства в избирательный процесс со стороны "злонамеренных государств". Речь идет в том числе о хакерских атаках. Среди стран, которые могут представлять угрозу проведению выборов в Соединенном Королевстве, аналитики называют Россию, Китай, Иран и Северную Корею.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлял, что до выхода искусственного интеллекта из-под контроля остался всего год.

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