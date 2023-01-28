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На границе Казахстана задержали иностранца с героином и психотропными веществами

На границе Казахстана поймали иностранца с героином и психотропными веществами Фото: pixabay
На пропускном пункте "Жибек жолы" пограничным нарядом с использованием служебной собаки был задержан гражданин Узбекистана, имевший при себе два пакетика с наркотиками, сообщает Zakon.kz.

На пульт 102 Сарыагашского районного отдела полиции в Туркестанской области поступило сообщение от Пограничной службы КНБ РК по факту попытки перевозки наркотиков.

При проверке мужчина признался, что в кармане одежды имеется около двух граммов синтетического наркотического вещества.

"В ходе обыска полицейские обнаружили у подозреваемого в кармане куртки два пакета с содержимым, похожим на наркотические средства. Согласно заключению экспертизы, в пакетах находились психотропное вещество весом свыше 0,2 грамма и героин весом около 0,04 грамма".ДП Туркестанской области

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 286 ч. 2 УК РК — "Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено".

Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Астане ликвидирован канал поставки наркотиков. 

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