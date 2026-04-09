Происшествия

В Кызылорде пресекли крупный канал сбыта психотропных веществ

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 19:17 Фото: Zakon.kz
Летом прошлого года полицейские задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении синтетических наркотиков с целью продажи. При обыске в арендованной квартире в центре города изъяли 110 пакетиков с порошком, сообщает Zakon.kz.

Согласно заключению экспертизы, изъятый порошок оказался психотропным веществом a-PVP общим весом 489,21 грамма. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело, проведено досудебное расследование. В ходе следствия подозреваемый находился под стражей в ожидании решения суда.

"Суд признал его виновным в незаконном хранении и сбыте психотропных веществ в особо крупном размере и приговорил к восьми годам лишения свободы. Приговор уже вступил в силу", – сообщает пресс-служба ДП Кызылорды.

В полиции отметили, что борьба с наркопреступностью остается приоритетом, и призвали граждан сообщать о подобных фактах.

Ранее сообщалось, что в Астане сотрудники полиции задержали 25-летнего мужчину, который подозревается в хранении и распространении наркотических средств.

